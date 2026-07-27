Краткий пересказ от РИА ИИ Уроженка Белоруссии Карина Шуляк, которая состояла в отношениях с Джеффри Эпштейном, может унаследовать до 100 миллионов долларов из его состояния.

Эпштейн помогал Шуляк поступить в стоматологическую школу Колумбийского университета и получить американское гражданство.

Эпштейн изменил завещание, намереваясь передать Шуляк значительную часть своего состояния, однако точная сумма, которую она сможет получить, остается неясной.

ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Уроженка Белоруссии Карина Шуляк, которая почти восемь лет состояла в отношениях с финансистом Джеффри Эпштейном, может унаследовать до 100 миллионов долларов из его состояния, включая кольцо с бриллиантом в 33 карата, пишет газета Уроженка Белоруссии Карина Шуляк, которая почти восемь лет состояла в отношениях с финансистом Джеффри Эпштейном, может унаследовать до 100 миллионов долларов из его состояния, включая кольцо с бриллиантом в 33 карата, пишет газета New York Times со ссылкой на поступившие в его распоряжение данные расследования американских властей.

"Доктор Шуляк была последней, кому позвонил Эпштейн перед тем, как покончить с собой в тюремной камере в 2019 году. Согласно массиву материалов расследования, обнародованных федеральными властями, она может унаследовать из его состояния до 100 миллионов долларов, включая кольцо с бриллиантом весом 33 карата", - говорится в материале.

По данным газеты, Шуляк познакомилась с Эпштейном в марте 2011 года, когда ей был 21 год. К тому моменту она около девяти месяцев изучала английский язык и работала помощником стоматолога примерно за 15 долларов в час.

Как следует из изученных NYT материалов, Эпштейн называл Шуляк своей "любимицей", разрешал ей свободно пользоваться своей кредитной картой, путешествовал с ней и за несколько лет перечислил ей почти миллион долларов. Кроме того, финансист также направил десятки тысяч долларов ее родителям в Белоруссии

Отмечается, что он помог Шуляк поступить в стоматологическую школу Колумбийского университета, а также получить американское гражданство через брак с одной из его помощниц*, которую адвокат женщины назвал жертвой финансиста.

Согласно данным газеты, Шуляк не называла себя жертвой Эпштейна, при этом федеральные власти не считали ее соучастницей торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. Сведений о том, что ФБР допрашивало ее, нет, а адвокаты, представлявшие сотни жертв Эпштейна, не вызывали ее для дачи показаний.

Как пишет издание, незадолго до смерти Эпштейн изменил завещание, намереваясь передать Шуляк значительную часть своего состояния, которое на тот момент оценивалось в 600 миллионов долларов. Однако сколько именно она сможет получить, остается неясным: после выплат жертвам состояние оценивается в 120-200 миллионов долларов, а в завещании указаны десятки других наследников.

В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.