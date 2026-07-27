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Семин высоко оценил потенциал "Ахмата" с Черчесовым - РИА Новости Спорт, 27.07.2026
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Футбол
 
15:21 27.07.2026 (обновлено: 16:06 27.07.2026)
Семин высоко оценил потенциал "Ахмата" с Черчесовым

Семин: понравился "Ахмат", он еще попортит кровь фаворитам РПЛ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИгроки "Ахмата"
Игроки Ахмата - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Игроки "Ахмата". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин высоко оценил игру грозненского "Ахмата".
  • "Ахмат" сыграл вничью с "Локомотивом" в матче первого тура РПЛ (1:1).
  • Юрий Семин выразил уверенность, что "Ахмат" под руководством Станислава Черчесова еще преподнесет немало сюрпризов фаворитам чемпионата, особенно московским командам.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с РИА Новости высоко оценил игру грозненского "Ахмата" и выразил уверенность, что команда еще доставит немало неприятностей фаворитам чемпионата страны.
Грозненцы в воскресенье в Москве сыграли вничью с бронзовым призером Российской премьер-лиги (РПЛ) прошлого сезона столичным "Локомотивом" (1:1) в матче первого тура. Станислав Черчесов возглавил "Ахмат" в августе 2025 года после четырех поражений команды подряд. По итогам сезона грозненцы заняли девятое место.
Российская премьер-лига (РПЛ)
26 июля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Локомотив
1 : 1
Ахмат
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"Мне вчера в игре с "Локомотивом" понравился "Ахмат". Я думаю, что Станислав Черчесов еще попортит кровь московским командам. Он опытный и энергичный тренер, а команда у него подготовлена отлично. Мне команда Черчесова понравилась. Так что держись, Москва. "Ахмат" вам в этом году преподнесет еще немало сюрпризов", - сказал Семин.
"Естественно, "Ахмат" еще преподнесет немало неожиданностей и "Зениту", и "Краснодару". Но особенно Станислав Черчесов любит делать это в матчах с московскими командами", - подчеркнул собеседник агентства.
Во втором туре чемпионата России "Ахмат" примет московский "Спартак".
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ФутболСпортРоссияМоскваСтанислав ЧерчесовЮрий СеминАхматЛокомотив (Москва)ЗенитРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)Первая лига
 
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