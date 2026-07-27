Семин высоко оценил потенциал "Ахмата" с Черчесовым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин высоко оценил игру грозненского "Ахмата".
- "Ахмат" сыграл вничью с "Локомотивом" в матче первого тура РПЛ (1:1).
- Юрий Семин выразил уверенность, что "Ахмат" под руководством Станислава Черчесова еще преподнесет немало сюрпризов фаворитам чемпионата, особенно московским командам.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с РИА Новости высоко оценил игру грозненского "Ахмата" и выразил уверенность, что команда еще доставит немало неприятностей фаворитам чемпионата страны.
Грозненцы в воскресенье в Москве сыграли вничью с бронзовым призером Российской премьер-лиги (РПЛ) прошлого сезона столичным "Локомотивом" (1:1) в матче первого тура. Станислав Черчесов возглавил "Ахмат" в августе 2025 года после четырех поражений команды подряд. По итогам сезона грозненцы заняли девятое место.
26 июля 2026 • начало в 17:00
Завершен
08’ • Зелимхан Бакаев
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"Мне вчера в игре с "Локомотивом" понравился "Ахмат". Я думаю, что Станислав Черчесов еще попортит кровь московским командам. Он опытный и энергичный тренер, а команда у него подготовлена отлично. Мне команда Черчесова понравилась. Так что держись, Москва. "Ахмат" вам в этом году преподнесет еще немало сюрпризов", - сказал Семин.
"Естественно, "Ахмат" еще преподнесет немало неожиданностей и "Зениту", и "Краснодару". Но особенно Станислав Черчесов любит делать это в матчах с московскими командами", - подчеркнул собеседник агентства.
Во втором туре чемпионата России "Ахмат" примет московский "Спартак".