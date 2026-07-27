Семин высоко оценил потенциал "Ахмата" с Черчесовым

"Мне вчера в игре с "Локомотивом" понравился "Ахмат". Я думаю, что Станислав Черчесов еще попортит кровь московским командам. Он опытный и энергичный тренер, а команда у него подготовлена отлично. Мне команда Черчесова понравилась. Так что держись, Москва. "Ахмат" вам в этом году преподнесет еще немало сюрпризов", - сказал Семин.