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Минцифры назвало число абитуриентов, подавших заявления через "Госуслуги" - РИА Новости, 27.07.2026
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16:31 27.07.2026 (обновлено: 16:34 27.07.2026)
Минцифры назвало число абитуриентов, подавших заявления через "Госуслуги"

Минцифры: 94% абитуриентов подали заявления о зачислении в вуз через "Госуслуги"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал "Госуслуги"
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почти 1,3 миллиона абитуриентов (94%) подали заявления в вузы через портал «Госуслуги».
  • Среди выбранных форм обучения большинство (58%) предпочли очную, 16% — очно-заочную, остальные — заочную.
  • Самыми востребованными специальностями стали информатика и вычислительная техника, менеджмент, экономика, юриспруденция и педагогическое образование.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Почти все абитуриенты подали заявления в высшее учебное заведение через портал "Госуслуги", сообщило Минцифры в своем канале в "Максе".
"Вузы завершают приемную кампанию на бюджетные места на бакалавриат, специалитет и базовое высшее образование. Почти 1,3 миллиона человек подавали заявления с Госуслугами. Это 94% абитуриентов. В прошлом году за аналогичный период Госуслугами воспользовались 77% абитуриентов", - говорится в сообщении министерства.
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Отмечается, что после зачисления все студенты смогут перейти с "Госуслуг" в чат своего курса на национальной платформе "Макс". Помимо этого, на портале для них будут сформированы электронный студенческий билет и электронная зачетка.
Так, изначально на портал подали 4,3 миллиона заявлений, что на 72% больше, чем в прошлом году. При этом 552 тысячи заявлений отслеживалось или редактировалось на портале после офлайн-подачи. Помимо этого, иностранцы подали 58 тысяч заявлений, в том числе 19 тысяч через приложение ruID, благодаря которому поступить в вуз можно еще до визита в Россию.
В сообщении говорится, что 58% абитуриентов выбрали очную форму обучения, 16% - очно-заочную, остальные - заочную. При этом в числе самых востребованных специальностей в этом году информатика и вычислительная техника, менеджмент, экономика, юриспруденция и педагогическое образование. Чаще абитуриенты выбирали для поступления Москву и Санкт-Петербург.
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