Минцифры назвало число абитуриентов, подавших заявления через "Госуслуги"

"Вузы завершают приемную кампанию на бюджетные места на бакалавриат, специалитет и базовое высшее образование. Почти 1,3 миллиона человек подавали заявления с Госуслугами. Это 94% абитуриентов. В прошлом году за аналогичный период Госуслугами воспользовались 77% абитуриентов", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что после зачисления все студенты смогут перейти с "Госуслуг" в чат своего курса на национальной платформе "Макс". Помимо этого, на портале для них будут сформированы электронный студенческий билет и электронная зачетка.