Перед смертью не надышишься: ЕС решил скупить весь российский газ

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. Цены на голубое топливо в Европе резко устремились вверх. Новое обострение иранского конфликта, аномальная жара и необходимость хоть как-то подготовиться к зиме требуют срочных мер. Однако Брюссель планомерно закручивает гайки — и трейдеры решили воспользоваться последним окном возможностей. Что ждет рынок дальше — в материале РИА Новости.

Цифры говорят

По данным лондонской биржи ICE, цены на газ в Европе снова стремятся к мартовским пикам — на неделе котировки взлетали выше 750 долларов за тысячу кубометров. Абсолютный рекорд с начала конфликта на Ближнем Востоке был 19 марта: 853,7. Сейчас рынок опасается новых перебоев с поставками на фоне возобновления боевых действий в Иране. Плюс на носу полный запрет на импорт российского топлива: с 1 января СПГ, с ноября 2027-го — по трубе.

Что интересно, в Брюсселе заранее прикрыли лазейки: убрали возможность приостанавливать эмбарго "при угрозе энергобезопасности". То есть мера бескомпромиссная.

При таких условиях заполнить газовые хранилища (ПХГ) к отопительному сезону будет крайне проблематично, даже с учетом последних уступок Еврокомиссии. Напомним: из-за перебоев с поставками, вызванных кризисом в Ормузском проливе, в конце июня Европа снизила необходимый порог заполняемости с 90 до 80 процентов.

Пока удалось наскрести лишь 54%, а добраться хотя бы до 80% при текущих условиях вряд ли удастся, пишет Reuters со ссылкой на главу норвежской государственной энергокомпании Equinor Андерса Опедала. Более того, из-за низкого уровня запасов этой зимой Европа будет даже более уязвима к ценовым шокам, чем в предыдущие годы.

Очевидно, в ЕС рассчитывали на рост предложения из США, Катара и Африки, потому не торопились с запасами. Однако вместо этого возник дефицит и сейчас каждый кубометр на счету, обращает внимание замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

В итоге европейцам снова пришлось обращаться к России.

Успеть до 1 января

Пока блокировка не вступила в силу, ЕС скупает весь "разрешенный" российский газ рекордными объемами. Так, в первом полугодии 2026-го у завода "Ямал СПГ" выбрали почти весь объем, сообщает Financial Times. Поставки выросли на 18% год к году — до 9,89 миллиона тонн — и обошлись Европе приблизительно в шесть миллиардов евро.

Что интересно, основными покупателями были довольно агрессивно настроенные к России Франция, Бельгия и Испания: их доля — 3,6 миллиона, 2,9 миллиона и 2,7 миллиона тонн соответственно, свидетельствуют данные бельгийской аналитической компании Kpler.

Конечно, о смене газовой политики речи не идет. "Отменить или радикально смягчить курс на блокировку крайне сложно с политической точки зрения — это один из символов нынешней энергетической стратегии Европы. Максимум можно ожидать точечных исключений, продления отдельных схем или "технических" отсрочек, но не принципиального пересмотра", — полагает инвестиционный советник в реестре Банка России и партнер Российского экспортного центра (РЭЦ) Сергей Варфоломеев.

Без этих объемов дела шли бы совсем плохо, а вот привлечь других поставщиков не так просто: при блокировке в Ормузском проливе катарских объемов придется перекупать азиатские. Дальнейший рост цен ударит по производствам и может спровоцировать более активное использование угольных электростанций, считает Гривач.

План Б

С 2027-го проблему волей-неволей придется решать. Осло не сможет закрыть европейские потребности в одиночку — из действующих месторождений больше положенного не добудешь, а разрабатывать новые не дает сам Евросоюз. Скандинавская страна пытается добиться снятия моратория на бурение в Арктике, где и находятся две трети ресурсов страны, но ЕС пока непреклонен: такие планы идут вразрез с климатическими обязательствами и целью достичь углеродной нейтральности к 2050-му.

Но даже если политики пойдут на уступки, реальное наращивание добычи в Арктике займет годы, указывает Варфоломеев.

"От финального инвестиционного решения до первых промышленных объемов обычно проходит от пяти до десяти-двенадцати лет. Даже с привязкой новых проектов к действующей инфраструктуре серьезный вклад будет заметен только к середине следующего десятилетия", — объясняет он.

Так что основной объем, скорее всего, придется на Соединенные Штаты — уже сегодня они обеспечивают больше половины европейского импорта СПГ. Их доля будет расти: новые заводы получают лицензии на увеличение экспорта именно с прицелом на европейский рынок.

По некоторым оценкам, США могут обогнать Норвегию и выйти на первое место среди импортеров газа в ЕС уже в этом году, обращает внимание доктор экономики (Ph.D), советник ректора РГСУ Константин Поздняков.

Он не исключает, что придется снова смягчать нормативы по заполненности хранилищ. А в крайних случаях и допускать временные поблажки для отдельных стран, наиболее зависимых от катарского или российского газа.

Дополнительный прирост может обеспечить Африка — за счет ресурсов Нигерии, а также разработки новых месторождений в других странах континента. Возможно, подтянутся Австралия и другие игроки спотового рынка, полагает, в свою очередь, Варфоломеев.

© Фото : Shell Крупное газовое месторождение Ormen Lange в Норвегии © Фото : Shell Крупное газовое месторождение Ormen Lange в Норвегии

В целом Европа переходит к более дорогой и более волатильной модели снабжения: больше сжиженного газа вместо трубопроводного, больше зависимости от американцев и от колебаний глобального спота. Все это — следствие попыток увязать между собой конфликтующие задачи: закрыть дыры в текущем балансе, подготовиться к полному отказу от российского газа и выполнить цели по климату.