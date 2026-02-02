БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Регламент о полном запрете импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 1 ноября 2027 года официально опубликован в Официальном журнале ЕС.
Регламент (ЕС) 2026/261 Европейского парламента и Совета от 26 января 2026 года о поэтапном прекращении импорта российского природного газа и подготовке к поэтапному отказу от импорта российской нефти, об улучшении мониторинга потенциальной энергетической зависимости и о внесении изменений в Регламент (ЕС) 2017/1938 опубликован.
Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта СПГ и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
