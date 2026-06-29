ЕС понизил ожидания по заполнению газовых хранилищ

Краткий пересказ от РИА ИИ ЕС решил понизить необходимый уровень заполнения хранилищ газа в странах союза с 90% до 80% к началу зимнего сезона.

По словам представителя ЕК, снижение уровня заполнения хранилищ может помочь перераспределить около 10 миллиардов кубометров импорта с лета на зиму.

Следующее заседание Координационной группы ЕС по газу запланировано на 30 июня.

БРЮССЕЛЬ, 29 июн - РИА Новости. ЕС на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений за перебои с поставками топлива решил понизить с 90% до 80% необходимый уровень заполнения хранилищ газа в странах союза к началу зимнего сезона, заявила РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.

"Государства-члены и комиссия договорились в рамках Координационной группы по газу, что 80% уровня запасов достаточно для обеспечения зимних поставок", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, "это может помочь перераспределить около 10 миллиардов кубометров импорта с лета на зиму, когда в мире будет доступно больше добычи".

"Комиссия будет оказывать поддержку и координировать действия с государствами-членами, если они захотят отклониться от своих целевых показателей или принять конкретные меры", - заключила представитель Еврокомиссии

Она также проинформировала, что "следующее заседание Координационной группы ЕС по газу запланировано на 30 июня".

Обязательные цели по заполнению газохранилищ ЕС были введены в 2022 году после резкого сокращения поставок российского газа: страны должны были заполнять ПХГ минимум на 90% к 1 ноября, чтобы гарантировать прохождение зимы. В 2025 году ЕС продлил действие этих правил до конца 2027 года, но смягчил их: цель 90% сохранили, однако разрешили достигать ее в более гибкий период - с 1 октября по 1 декабря, а при неблагоприятных рыночных условиях отклоняться от цели до 10%.

Ранее Financial Times сообщила, что Европа рискует подойти к началу следующего отопительного сезона с самыми низкими запасами газа как минимум за последние 15 лет. По оценке консалтинговой компании Wood Mackenzie, к концу сезона закачки в октябре европейские газохранилища могут быть заполнены лишь на 76%, что станет самым низким показателем как минимум с 2011 года.

По информации издания, запасы оказались под давлением после холодной зимы, а также из-за перебоев на мировом рынке СПГ на фоне конфликта вокруг Ирана и рисков для поставок через Ормузский пролив. Именно эти факторы подтолкнули Евросоюз к большей гибкости в политике заполнения газохранилищ перед зимой.