Клубы из Италии боролись с "Ахматом" за трансфер Максути, заявил Черчесов

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"Никого мы не вели. Он (Максути - прим. ред.) не слепой, чтобы его вести. Но мы же футбольные люди - знаем, что, где и как. Кто со мной долго работает, знает все. Если есть качества - ты все видишь. А если они есть, зачем долго вести? Тем более с Албанией можно договориться. Нет проблем. Парень молодой, мы его знаем. Хотя были клубы из Италии, которые хотели его забрать", - сказал Черчесов журналистам.