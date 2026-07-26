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Клубы из Италии боролись с "Ахматом" за трансфер Максути, заявил Черчесов - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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Футбол
 
20:38 26.07.2026
Клубы из Италии боролись с "Ахматом" за трансфер Максути, заявил Черчесов

Черчесов заявил, что клубы из Италии боролись с "Ахматом" за трансфер Максути

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Локомотив" (Москва) - "Ахмат" (Грозный)
Футбол. РПЛ. Локомотив (Москва) - Ахмат (Грозный) - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов заявил, что итальянские клубы конкурировали с командой из Чечни за трансфер албанского футболиста Эральда Максути.
  • Максути на 83-й минуте дебютной официальной встречи в составе грозненцев сравнял счет в матче первого тура РПЛ против московского «Локомотива» (1:1).
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер грозненского "Ахмата" Станислав Черчесов заявил, что итальянские клубы конкурировали с командой из Чечни за трансфер албанского футболиста Эральда Максути.
В воскресенье "Ахмат" в гостях сыграл вничью с московским "Локомотивом" (1:1) в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Максути на 83-й минуте сравнял счет, отличившись в своей дебютной официальной встрече в составе грозненцев.
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"Никого мы не вели. Он (Максути - прим. ред.) не слепой, чтобы его вести. Но мы же футбольные люди - знаем, что, где и как. Кто со мной долго работает, знает все. Если есть качества - ты все видишь. А если они есть, зачем долго вести? Тем более с Албанией можно договориться. Нет проблем. Парень молодой, мы его знаем. Хотя были клубы из Италии, которые хотели его забрать", - сказал Черчесов журналистам.
Максути 22 года. Он является воспитанником албанской "Брианы". Прошедший сезон провел в составе "Фламуртари", сыграв 34 матча в чемпионате Албании и забив 12 мячей.
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ФутболСпортСтанислав ЧерчесовАхматЛокомотив (Москва)ФламуртариРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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