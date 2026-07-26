Немецкая теннисистка Корпач выиграла турнир в Гамбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Немецкая теннисистка Тамара Корпач выиграла турнир категории WTA 250 в Гамбурге.
- В финале спортсменка обыграла представительницу Венгрии Анну Бондар со счетом 6:3, 6:3.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Немка Тамара Корпач выиграла турнир категории WTA 250 в Гамбурге (Германия), призовой фонд которого превышает 245 тысяч евро.
Hamburg European Open
26 июля 2026 • начало в 15:10
Завершен
0 : 23:63:6
В финале Корпач (5-й номер посева) обыграла представительницу Венгрии Анну Бондар (4) со счетом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут.
Корпач 31 год, она занимает 81-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка выиграла свой второй титул WTA в карьере и первый с 2023 года.