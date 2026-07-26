В Иране рассказали об ущербе, нанесенном ВС США за две недели

Краткий пересказ от РИА ИИ Иран нанес США ущерб более чем на двадцать миллиардов долларов за последние две недели, сообщили в КСИР.

Оценка основана на ценах на американскую военную технику и информации из оборонных контрактов и бюджетных документов Пентагона.

ТЕГЕРАН, 26 июл — РИА Новости. Иран нанес США ущерб более чем на двадцать миллиардов долларов за последние две недели, передает Иран нанес США ущерб более чем на двадцать миллиардов долларов за последние две недели, передает Tasnim со ссылкой на представителя Корпуса стражей исламской революции Хосейна Мохеби.

"Приведенная <...> оценка показывает, что, если предположить точность списка ущерба, заявленного официальным представителем КСИР, стоимость замены упомянутых оборудования и инфраструктуры, (уничтоженных. — Прим. ред.) в период с 8 по 22 июля, составляет около двадцати миллиардов долларов", — сообщило агентство.

Как отметило Tasnim, оценка основана на ценах на американскую военную технику, информации из оборонных контрактов и бюджетных документов Пентагона и данных о стоимости замены аналогичной инфраструктуры.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил , что прекращение огня, достигнутое в ночь на 18 июня, более не действует. В последующие дни американские военные провели несколько серий атак на Иран. Вашингтон утверждал, что это было сделано якобы после действия ИРИ против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.