Рейтинг@Mail.ru
В Иране рассказали об ущербе, нанесенном ВС США за две недели - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 26.07.2026 (обновлено: 12:14 26.07.2026)
В Иране рассказали об ущербе, нанесенном ВС США за две недели

Мохеби: Иран нанес американской армии ущерб на $20 млрд за две недели

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран нанес США ущерб более чем на двадцать миллиардов долларов за последние две недели, сообщили в КСИР.
  • Оценка основана на ценах на американскую военную технику и информации из оборонных контрактов и бюджетных документов Пентагона.
ТЕГЕРАН, 26 июл — РИА Новости. Иран нанес США ущерб более чем на двадцать миллиардов долларов за последние две недели, передает Tasnim со ссылкой на представителя Корпуса стражей исламской революции Хосейна Мохеби.
"Приведенная <...> оценка показывает, что, если предположить точность списка ущерба, заявленного официальным представителем КСИР, стоимость замены упомянутых оборудования и инфраструктуры, (уничтоженных. — Прим. ред.) в период с 8 по 22 июля, составляет около двадцати миллиардов долларов", — сообщило агентство.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Трамп отложил планы резко усилить военную кампанию против Ирана, пишет NYT
Вчера, 02:21
Как отметило Tasnim, оценка основана на ценах на американскую военную технику, информации из оборонных контрактов и бюджетных документов Пентагона и данных о стоимости замены аналогичной инфраструктуры.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое в ночь на 18 июня, более не действует. В последующие дни американские военные провели несколько серий атак на Иран. Вашингтон утверждал, что это было сделано якобы после действия ИРИ против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Тегеран ответил ударами по американским базам в нескольких странах Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Белый дом в нарушении меморандума о перемирии.
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
МИД Ирана предупредил Киев об ответе на удар по судну в Каспийском море
25 июля, 22:10
 
В миреИранСШАОрмузский проливДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против ИранаВооруженные силы СШАКорпус стражей исламской революцииМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала