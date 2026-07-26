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Хет-трик Игнатова помог "Сочи" одержать первую победу в сезоне Первой лиги - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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Хет-трик Игнатова помог "Сочи" одержать первую победу в сезоне Первой лиги

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМихаил Игнатов
Михаил Игнатов - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Михаил Игнатов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольный клуб «Сочи» обыграл тульский «Арсенал» в матче третьего тура Первой лиги со счетом 5:0.
  • «Сочи» одержал первую победу в текущем сезоне и занимает восьмое место в турнирной таблице с четырьмя очками.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Футбольный клуб "Сочи" обыграл тульский "Арсенал" в матче третьего тура Первой лиги.
Встреча в Сочи завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Мячи забили Михаил Игнатов (21, 30 и 56-я минуты), Павел Мелешин (27) и Захар Федоров (82). У гостей на 86-й минуте после второй желтой карточки поле покинул защитник Ярослав Крашевский.
"Сочи" одержал первую победу в текущем сезоне второго по силе дивизиона чемпионата России и, набрав четыре очка, занимает восьмое место в турнирной таблице. Туляки с тремя баллами идут 14-ми.
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