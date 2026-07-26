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Арбитрам матча РПЛ "Рубин" — "Краснодар" угрожали после игры - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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Футбол
 
23:56 26.07.2026
Арбитрам матча РПЛ "Рубин" — "Краснодар" угрожали после игры

Арбитров матча РПЛ "Рубин" — "Краснодар" оскорбляли после игры

© РИА Новости / Ксения Богодвид | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Рубин" (Казань) - "Краснодар" (Краснодар)
Футбол. РПЛ. Рубин (Казань) - Краснодар (Краснодар) - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Ксения Богодвид
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Футбол. РПЛ. "Рубин" (Казань) - "Краснодар" (Краснодар)
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Краснодар» обыграл «Рубин» со счетом 3:1 в матче первого тура РПЛ.
  • По окончании матча неустановленное лицо угрожало и оскорбляло судейскую бригаду в подтрибунном помещении.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Неустановленное лицо угрожало судейской бригаде и оскорбляло арбитров в подтрибунном помещении по окончании матча чемпионата России по футболу между казанским "Рубином" и "Краснодаром", следует из протокола на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
В воскресенье "Краснодар" обыграл на выезде "Рубин" (3:1) в матче первого тура РПЛ. С 18-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления защитника Ильи Рожкова. Матч обслуживала судейская бригада под руководством Артема Чистякова.
"После окончания матча в подтрибунном помещении неустановленное лицо угрожало и оскорбляло судейскую бригаду с использованием нецензурной брани", - говорится в протоколе матча.
Российская премьер-лига (РПЛ)
26 июля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Рубин
1 : 3
Краснодар
12‎’‎ • Мирлинд Даку
(Евгений Ставер)
45‎’‎ • Хуан Боселли
53‎’‎ • Никита Кривцов
(Хуан Боселли)
Кристиан Кардосо
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