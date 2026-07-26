Арбитрам матча РПЛ "Рубин" — "Краснодар" угрожали после игры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Краснодар» обыграл «Рубин» со счетом 3:1 в матче первого тура РПЛ.
- По окончании матча неустановленное лицо угрожало и оскорбляло судейскую бригаду в подтрибунном помещении.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Неустановленное лицо угрожало судейской бригаде и оскорбляло арбитров в подтрибунном помещении по окончании матча чемпионата России по футболу между казанским "Рубином" и "Краснодаром", следует из протокола на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
"После окончания матча в подтрибунном помещении неустановленное лицо угрожало и оскорбляло судейскую бригаду с использованием нецензурной брани", - говорится в протоколе матча.
26 июля 2026 • начало в 19:30
Завершен
12’ • Мирлинд Даку
45’ • Хуан Боселли
53’ • Никита Кривцов
• Кристиан Кардосо