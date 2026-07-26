Арбитрам матча РПЛ "Рубин" — "Краснодар" угрожали после игры

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Неустановленное лицо угрожало судейской бригаде и оскорбляло арбитров в подтрибунном помещении по окончании матча чемпионата России по футболу между казанским "Рубином" и "Краснодаром", следует из протокола на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).