"Краснодар" одержал волевую победу над "Рубином" в матче РПЛ

На 17-й минуте главный арбитр встречи Артем Чистяков показал красную карточку защитнику "Рубина" Илье Рожкову. Он был удален за удар локтем в лицо Боселли по ходу первого тайма. После удара форвард гостей упал на газон, у него пошла кровь из носа, о чем он сигнализировал судье. После просмотра видеоповтора арбитр принял решение показать игроку прямую красную карточку.