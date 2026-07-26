"Краснодар" одержал волевую победу над "Рубином" в матче РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Краснодар» обыграл «Рубин» со счетом 3:1 в матче первого тура чемпионата России по футболу.
- Защитник «Рубина» Илья Рожков был удален с поля за удар локтем в лицо игрока «Краснодара» Хуана Боселли.
- Дебютные официальные матчи за «Краснодар» провели Дмитрий Воробьев, Илья Вахания, Магомед Оздоев и Кристиан.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. "Краснодар" обыграл казанский "Рубин" в матче первого тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Казани завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У хозяев отличился Мирлинд Даку (12-я минута). В составе "Краснодара" мячи забили Хуан Боселли (45+5), Никита Кривцов (52) и Кристиан (90+4).
26 июля 2026 • начало в 19:30
Завершен
12’ • Мирлинд Даку
45’ • Хуан Боселли
53’ • Никита Кривцов
• Кристиан Кардосо
На 17-й минуте главный арбитр встречи Артем Чистяков показал красную карточку защитнику "Рубина" Илье Рожкову. Он был удален за удар локтем в лицо Боселли по ходу первого тайма. После удара форвард гостей упал на газон, у него пошла кровь из носа, о чем он сигнализировал судье. После просмотра видеоповтора арбитр принял решение показать игроку прямую красную карточку.
Дебютные официальные матчи за "Краснодар" провели Дмитрий Воробьев, Илья Вахания, Магомед Оздоев и Кристиан.
В следующем туре "Краснодар" примет воронежский "Факел" 2 августа. "Рубин" днем ранее встретится с тольяттинским "Акроном" в Самаре.