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"Велес" потерпел первое поражение в сезоне Первой лиги, уступив "Енисею" - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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Футбол
 
14:08 26.07.2026 (обновлено: 14:25 26.07.2026)
"Велес" потерпел первое поражение в сезоне Первой лиги, уступив "Енисею"

"Велес" уступил "Енисею" и потерпел первое поражение в сезоне Первой лиги

© Фото : группа "ВКонтакте" "КАМАЗа"Футбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : группа "ВКонтакте" "КАМАЗа"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Красноярский «Енисей» обыграл московский «Велес» со счетом 4:1 в матче третьего тура футбольной Первой лиги.
  • Голы у «Енисея» забили Андрей Окладников, Александр Надольский и Александр Ломакин, у «Велеса» отличился Захар Тарасенко.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Красноярский "Енисей" на своем поле обыграл московский "Велес" в матче третьего тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Красноярске завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых дубль с пенальти оформил Андрей Окладников (11-я и 27-я минуты), также голы забили Александр Надольский (51) и Александр Ломакин (90+4). У "Велеса" отличился Захар Тарасенко (54).
Первая лига
26 июля 2026 • начало в 12:00
Завершен
Енисей
4 : 1
Велес
11‎’‎ • Андрей Окладников (П)
27‎’‎ • Андрей Окладников (П)
51‎’‎ • Александр Надольский
90‎’‎ •
54‎’‎ • Захар Тарасенко
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Енисей" выиграл второй матч Первой лиги в сезоне, "Велес" потерпел первое поражение в текущем чемпионате.
В следующем матче "Енисей" 1 августа на выезде встретится со "Спартаком" из Костромы, "Велес" двумя днями позднее примет волгоградский "Ротор".
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