"Велес" потерпел первое поражение в сезоне Первой лиги, уступив "Енисею"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Красноярский «Енисей» обыграл московский «Велес» со счетом 4:1 в матче третьего тура футбольной Первой лиги.
- Голы у «Енисея» забили Андрей Окладников, Александр Надольский и Александр Ломакин, у «Велеса» отличился Захар Тарасенко.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Красноярский "Енисей" на своем поле обыграл московский "Велес" в матче третьего тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Красноярске завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых дубль с пенальти оформил Андрей Окладников (11-я и 27-я минуты), также голы забили Александр Надольский (51) и Александр Ломакин (90+4). У "Велеса" отличился Захар Тарасенко (54).
26 июля 2026 • начало в 12:00
Завершен
11’ • Андрей Окладников (П)
27’ • Андрей Окладников (П)
51’ • Александр Надольский
90’ •
54’ • Захар Тарасенко
"Енисей" выиграл второй матч Первой лиги в сезоне, "Велес" потерпел первое поражение в текущем чемпионате.
В следующем матче "Енисей" 1 августа на выезде встретится со "Спартаком" из Костромы, "Велес" двумя днями позднее примет волгоградский "Ротор".