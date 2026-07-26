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Монтес вернулся в расположение "Локомотива" после выступления на ЧМ - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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Футбол
 
13:26 26.07.2026
Монтес вернулся в расположение "Локомотива" после выступления на ЧМ

Защитник сборной Мексики Монтес вернулся в расположение "Локомотива" после ЧМ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСесар Монтес
Сесар Монтес - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сесар Монтес. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защитник сборной Мексики по футболу Сесар Монтес вернулся в расположение московского «Локомотива» после выступления на чемпионате мира 2026 года.
  • Монтес не примет участия в матче «Локомотива» против «Ахмата», но встретится с болельщиками клуба на автограф-сессии перед началом встречи.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Защитник сборной Мексики по футболу Сесар Монтес вернулся в расположение московского "Локомотива" после выступления на чемпионате мира 2026 года, сообщается в Telegram-канале железнодорожников.
На чемпионате мира Монтес провел четыре встречи за сборную Мексики, которая уступила англичанам на домашнем турнире в 1/8 финала. "Локомотив" в воскресенье на своем поле сыграет с грозненским "Ахматом" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Мексиканский футболист не примет участия в игре, но встретится с болельщиками клуба на автограф-сессии перед началом встречи.
Монтесу 29 лет. Он перешел в "Локомотив" из испанской "Альмерии" осенью 2024 года. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до конца июня 2029 года. В прошлом сезоне он забил четыре гола в 29 матчах.
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ФутболСпортМексикаСесар Монтес (24.02.1997)Локомотив (Москва)АхматАльмерияРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)ЧМ по футболу 2026
 
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