Краткий пересказ от РИА ИИ Защитник сборной Мексики по футболу Сесар Монтес вернулся в расположение московского «Локомотива» после выступления на чемпионате мира 2026 года.

Монтес не примет участия в матче «Локомотива» против «Ахмата», но встретится с болельщиками клуба на автограф-сессии перед началом встречи.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Защитник сборной Мексики по футболу Сесар Монтес вернулся в расположение московского "Локомотива" после выступления на чемпионате мира 2026 года, сообщается в Telegram-канале железнодорожников.

На чемпионате мира Монтес провел четыре встречи за сборную Мексики, которая уступила англичанам на домашнем турнире в 1/8 финала. "Локомотив" в воскресенье на своем поле сыграет с грозненским "Ахматом" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Мексиканский футболист не примет участия в игре, но встретится с болельщиками клуба на автограф-сессии перед началом встречи.