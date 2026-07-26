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"Ювентус" проявляет интерес к конкуренту Сафонова - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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Футбол
 
01:06 26.07.2026 (обновлено: 01:43 26.07.2026)
"Ювентус" проявляет интерес к конкуренту Сафонова

"Ювентус" интересуется конкурентом Сафонова на позиции вратаря в "ПСЖ" Шевалье

© Фотография из соцсетейЛюка Шевалье
Люка Шевалье - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фотография из соцсетей
Люка Шевалье. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянский футбольный клуб «Ювентус» проявляет интерес к вратарю французского клуба «Пари Сен-Жермен» Люка Шевалье.
  • В случае ухода Шевалье парижский клуб рассматривает в качестве его возможной замены японского голкипера итальянской «Пармы» Дзиона Судзуки.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" проявляет интерес к вратарю французского "Пари Сен-Жермен" Люка Шевалье, сообщает Foot Mercato.
По информации источника, туринский клуб, который находится в поисках нового голкипера, изучил возможность приобретения 24-летнего француза. Ранее "Ювентус" рассматривал кандидатуры вратаря сборной Аргентины и английской "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса, а также голкипера английского "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио, однако оба трансфера оказались сложными для реализации.
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Подчеркивается, что в случае ухода Шевалье парижский клуб рассматривает в качестве его возможной замены японского голкипера итальянской "Пармы" Дзиона Судзуки. Отмечается, что 23-летний вратарь, удачно выступивший на чемпионате мира, готов перейти в "ПСЖ".
Шевалье перешел в "ПСЖ" из "Лилля" летом 2025 года. В прошлом сезоне француз провел 26 матчей, однако после 23 января больше не выходил на поле, уступив место в стартовом составе российскому вратарю Матвею Сафонову, на счету которого 27 игр за сезон, включая победный финал Лиги чемпионов против английского "Арсенала".
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