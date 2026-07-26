"Ювентус" проявляет интерес к конкуренту Сафонова

Подчеркивается, что в случае ухода Шевалье парижский клуб рассматривает в качестве его возможной замены японского голкипера итальянской "Пармы" Дзиона Судзуки. Отмечается, что 23-летний вратарь, удачно выступивший на чемпионате мира, готов перейти в "ПСЖ".

Шевалье перешел в "ПСЖ" из "Лилля" летом 2025 года. В прошлом сезоне француз провел 26 матчей, однако после 23 января больше не выходил на поле, уступив место в стартовом составе российскому вратарю Матвею Сафонову, на счету которого 27 игр за сезон, включая победный финал Лиги чемпионов против английского "Арсенала".