В Дагестане поезд столкнулся с легковушкой, погиб водитель

МАХАЧКАЛА, 26 июл - РИА Новости. Пригородный поезд и легковой автомобиль столкнулись на железной дороге в Дагестане, водитель машины погиб, сообщает Северо-Кавказская железная дорога.

ДТП произошло в воскресенье в 11.04 мск на железнодорожном переезде между станциями Каягент и Берикей.