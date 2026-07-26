В Дагестане поезд столкнулся с легковушкой, погиб водитель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Дагестане произошло ДТП: столкнулись легковой автомобиль и пригородный поезд.
- Водитель автомобиля погиб.
МАХАЧКАЛА, 26 июл - РИА Новости. Пригородный поезд и легковой автомобиль столкнулись на железной дороге в Дагестане, водитель машины погиб, сообщает Северо-Кавказская железная дорога.
ДТП произошло в воскресенье в 11.04 мск на железнодорожном переезде между станциями Каягент и Берикей.
"Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом №6602 Хасавюрт – Дербент. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП погиб водитель автомобиля", – говорится в Telegram-канале железной дороги.