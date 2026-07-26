Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане поезд столкнулся с легковушкой, погиб водитель - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 26.07.2026 (обновлено: 14:52 26.07.2026)

В Дагестане поезд столкнулся с легковушкой, погиб водитель

© Фото : Южная транспортная прокуратура/TelegramПоследствия столкновения пригородного поезда и легкового автомобиля на железной дороге в Дагестане. 26 июля 2026
Последствия столкновения пригородного поезда и легкового автомобиля на железной дороге в Дагестане. 26 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : Южная транспортная прокуратура/Telegram
Последствия столкновения пригородного поезда и легкового автомобиля на железной дороге в Дагестане. 26 июля 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дагестане произошло ДТП: столкнулись легковой автомобиль и пригородный поезд.
  • Водитель автомобиля погиб.
МАХАЧКАЛА, 26 июл - РИА Новости. Пригородный поезд и легковой автомобиль столкнулись на железной дороге в Дагестане, водитель машины погиб, сообщает Северо-Кавказская железная дорога.
ДТП произошло в воскресенье в 11.04 мск на железнодорожном переезде между станциями Каягент и Берикей.
"Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом №6602 ХасавюртДербент. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП погиб водитель автомобиля", – говорится в Telegram-канале железной дороги.
На месте ДТП с экскурсионным автобусом под Ярославлем. 26 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
В Ярославской области экскурсионный автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
Вчера, 12:07
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанХасавюртДербентСеверо-Кавказская железная дорогаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала