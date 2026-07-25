Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Куриловке Днепропетровской области взорвался склад с боеприпасами, расположенный в жилом секторе.
- В результате разрушены многие дома, а пострадавшим никто не помогает, сообщили очевидцы.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Днепропетровской области прогремел взрыв на складе с боеприпасами, сообщило издание "Страна.ua".
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"В Куриловке Днепропетровской области взорвался склад с боеприпасами, расположенный в жилом секторе. В результате разрушены многие дома", — говорится в публикации.
По словам местных жителей, власти замалчивают ситуацию. Очевидица рассказала, что военные, прибывшие на место происшествия, занимаются вывозом оставшихся боеприпасов, а пострадавшим никто не помогает.
Это не первый случай, когда представители украинского ВПК размещают склад с оружием рядом с жилыми домами. В начале июля взрыв прогремел на объекте в городе Вишневое в Киевской области. Тогда местные власти открыли пункты эвакуации и призвали жителей не находиться на улице.
В Минобороны России не раз отмечали, что ВСУ систематически используют гражданскую инфраструктуру для своих нужд, организуя там склады и сборы личного состава.
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