Рейтинг@Mail.ru
В Днепропетровской области прогремел взрыв на складе с боеприпасами - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:57 25.07.2026 (обновлено: 18:07 25.07.2026)
В Днепропетровской области прогремел взрыв на складе с боеприпасами

В Днепропетровской области взорвался склад с боеприпасами в жилом секторе

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Куриловке Днепропетровской области взорвался склад с боеприпасами, расположенный в жилом секторе.
  • В результате разрушены многие дома, а пострадавшим никто не помогает, сообщили очевидцы.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Днепропетровской области прогремел взрыв на складе с боеприпасами, сообщило издание "Страна.ua".
«

"В Куриловке Днепропетровской области взорвался склад с боеприпасами, расположенный в жилом секторе. В результате разрушены многие дома", — говорится в публикации.

Боевой пуск ракеты - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
В Польше раскрыли новые данные об ударе по военной выставке под Киевом
Вчера, 10:39
По словам местных жителей, власти замалчивают ситуацию. Очевидица рассказала, что военные, прибывшие на место происшествия, занимаются вывозом оставшихся боеприпасов, а пострадавшим никто не помогает.
Это не первый случай, когда представители украинского ВПК размещают склад с оружием рядом с жилыми домами. В начале июля взрыв прогремел на объекте в городе Вишневое в Киевской области. Тогда местные власти открыли пункты эвакуации и призвали жителей не находиться на улице.
В Минобороны России не раз отмечали, что ВСУ систематически используют гражданскую инфраструктуру для своих нужд, организуя там склады и сборы личного состава.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьУкраинаРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныКиевская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала