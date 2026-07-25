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В Днепропетровской области прогремел взрыв на складе с боеприпасами

Краткий пересказ от РИА ИИ В Куриловке Днепропетровской области взорвался склад с боеприпасами, расположенный в жилом секторе.

В результате разрушены многие дома, а пострадавшим никто не помогает, сообщили очевидцы.

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Днепропетровской области прогремел взрыв на складе с боеприпасами, сообщило издание "Страна.ua".

« "В Куриловке Днепропетровской области взорвался склад с боеприпасами, расположенный в жилом секторе. В результате разрушены многие дома", — говорится в публикации.

По словам местных жителей, власти замалчивают ситуацию. Очевидица рассказала, что военные, прибывшие на место происшествия, занимаются вывозом оставшихся боеприпасов, а пострадавшим никто не помогает.

Это не первый случай, когда представители украинского ВПК размещают склад с оружием рядом с жилыми домами. В начале июля взрыв прогремел на объекте в городе Вишневое в Киевской области. Тогда местные власти открыли пункты эвакуации и призвали жителей не находиться на улице.