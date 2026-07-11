Зеленский признал, что склад с оружием под Киевом разместили рядом с домами

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский признал, что склад с оружием в городе Вишневое в Киевской области, где произошел взрыв, разместили рядом с домами.

Он добавил, что это произошло якобы вопреки инструкциям.

По словам депутата Рады Анны Скороход, на складе хранились боеприпасы и ракеты к ПВО.

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что склад с оружием в городе Вишневое в Киевской области, где прогремел взрыв, находился рядом с жилыми домами.

"Были подробные доклады по ситуации в городе Вишневое после взрыва на складах и пожара", — сказал Зеленский в вечернем видеообращении.

Он добавил, что руководители двух структур концерна " Укроборонпром " разместили склад в населенном пункте рядом с жилым сектором якобы вопреки инструкциям.

В понедельник глава Киевской областной администрации Николай Калашник заявил об угрозе повторной детонации взрывоопасных предметов в Вишневом после взрывов. Местные власти открыли пункты эвакуации и призвали жителей не находиться на улице.

По информации экс-депутата Рады Игоря Мосийчука*, в городе был поражен склад боеприпасов. Позднее депутат Анна Скороход заявила, что на этом складе хранились боеприпасы и ракеты к ПВО "Укроборонпрома" и Минобороны Украины.

В ВС России не раз отмечали, что ВСУ не только систематически используют гражданскую инфраструктуру для своих нужд, организуя там склады и сборы личного состава, но и прикрываются мирным населением как щитом, а также ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.