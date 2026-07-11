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Зеленский признал, что склад с оружием под Киевом разместили рядом с домами - РИА Новости, 11.07.2026
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22:42 11.07.2026 (обновлено: 23:50 11.07.2026)
Зеленский признал, что склад с оружием под Киевом разместили рядом с домами

Зеленский признал, что склад с оружием в Вишневом разместили у жилых домов

© Кадр видео из соцсетейВзрыв в Вишневом в Киевской области
Взрыв в Вишневом в Киевской области - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Взрыв в Вишневом в Киевской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский признал, что склад с оружием в городе Вишневое в Киевской области, где произошел взрыв, разместили рядом с домами.
  • Он добавил, что это произошло якобы вопреки инструкциям.
  • По словам депутата Рады Анны Скороход, на складе хранились боеприпасы и ракеты к ПВО.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что склад с оружием в городе Вишневое в Киевской области, где прогремел взрыв, находился рядом с жилыми домами.
"Были подробные доклады по ситуации в городе Вишневое после взрыва на складах и пожара", — сказал Зеленский в вечернем видеообращении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
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Он добавил, что руководители двух структур концерна "Укроборонпром" разместили склад в населенном пункте рядом с жилым сектором якобы вопреки инструкциям.
В понедельник глава Киевской областной администрации Николай Калашник заявил об угрозе повторной детонации взрывоопасных предметов в Вишневом после взрывов. Местные власти открыли пункты эвакуации и призвали жителей не находиться на улице.
По информации экс-депутата Рады Игоря Мосийчука*, в городе был поражен склад боеприпасов. Позднее депутат Анна Скороход заявила, что на этом складе хранились боеприпасы и ракеты к ПВО "Укроборонпрома" и Минобороны Украины.
В ВС России не раз отмечали, что ВСУ не только систематически используют гражданскую инфраструктуру для своих нужд, организуя там склады и сборы личного состава, но и прикрываются мирным населением как щитом, а также ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
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