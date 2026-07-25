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Бублик проиграл французу Алису в финале турнира в Австрии - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
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Теннис
 
15:49 25.07.2026
Бублик проиграл французу Алису в финале турнира в Австрии

Кантен Алис обыграл Бублика в финале турнира ATP 250 в Кицбюэле

© Фото : Соцсети Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP)Казахстанский теннисист Александр Бублик
Казахстанский теннисист Александр Бублик - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : Соцсети Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP)
Казахстанский теннисист Александр Бублик . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французский теннисист Кантен Алис обыграл Александра Бублика из Казахстана в финале турнира категории ATP 250 в австрийском Кицбюэле.
  • Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу Алиса, матч длился 1 час 33 минуты.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Французский теннисист Кантен Алис обыграл представителя Казахстана Александра Бублика в финале турнира категории ATP 250 в австрийском Кицбюэле, призовой фонд которого превышает 610 тысяч евро.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу Алиса, который занимает 83-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Бублик является 11-й ракеткой мира. Спортсмены провели на корте 1 час 33 минуты.
Алису 29 лет, он выиграл свой первый турнир под эгидой ATP. В активе 29-летнего Бублика девять титулов ATP. В 2025 году он стал победителем турнира в Кицбюэле.
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ТеннисСпортКазахстанАвстрияАлександр БубликАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
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