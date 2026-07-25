Бублик проиграл французу Алису в финале турнира в Австрии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Французский теннисист Кантен Алис обыграл Александра Бублика из Казахстана в финале турнира категории ATP 250 в австрийском Кицбюэле.
- Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу Алиса, матч длился 1 час 33 минуты.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Французский теннисист Кантен Алис обыграл представителя Казахстана Александра Бублика в финале турнира категории ATP 250 в австрийском Кицбюэле, призовой фонд которого превышает 610 тысяч евро.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу Алиса, который занимает 83-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Бублик является 11-й ракеткой мира. Спортсмены провели на корте 1 час 33 минуты.
Алису 29 лет, он выиграл свой первый турнир под эгидой ATP. В активе 29-летнего Бублика девять титулов ATP. В 2025 году он стал победителем турнира в Кицбюэле.
Бублик попросил Андрееву научить его играть в теннис
7 июня, 12:21