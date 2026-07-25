Бублик проиграл французу Алису в финале турнира в Австрии

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Французский теннисист Кантен Алис обыграл представителя Казахстана Александра Бублика в финале турнира категории ATP 250 в австрийском Кицбюэле, призовой фонд которого превышает 610 тысяч евро.

Алису 29 лет, он выиграл свой первый турнир под эгидой ATP. В активе 29-летнего Бублика девять титулов ATP. В 2025 году он стал победителем турнира в Кицбюэле.