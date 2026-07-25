"Спартак" разгромил дебютанта РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ Московский «Спартак» разгромил столичную «Родину» со счетом 3:0 в матче первого тура РПЛ.

Голы забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и Данил Пруцев.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Московский "Спартак" дома нанес разгромное поражение столичной "Родине" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Перед началом встречи символический первый удар исполнил бывший защитник и главный тренер "Спартака" Олег Романцев.

Для гостей игра стала дебютной в РПЛ. "Родина" стала восьмой московской командой в истории высшего дивизиона чемпионата России и первым столичным клубом, дебютировавшим в нем после "Торпедо-ЗИЛ" в 2001 году.

В составе "Спартака" дебютировал защитник Виктор Парада, который перешел в московский клуб из испанского "Алавеса" 14 июля. 24-летний испанец вышел в стартовом составе.