"Спартак" разгромил дебютанта РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский «Спартак» разгромил столичную «Родину» со счетом 3:0 в матче первого тура РПЛ.
- Голы забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и Данил Пруцев.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Московский "Спартак" дома нанес разгромное поражение столичной "Родине" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 3:0. Отличились Маркиньос (24-я минута), Кристофер Мартинс (79) и Данил Пруцев (86).
25 июля 2026 • начало в 20:45
Завершен
24’ • Маркиньос
80’ • Кристофер Мартинс
86’ • Данил Пруцев
Перед началом встречи символический первый удар исполнил бывший защитник и главный тренер "Спартака" Олег Романцев.
Для гостей игра стала дебютной в РПЛ. "Родина" стала восьмой московской командой в истории высшего дивизиона чемпионата России и первым столичным клубом, дебютировавшим в нем после "Торпедо-ЗИЛ" в 2001 году.
В составе "Спартака" дебютировал защитник Виктор Парада, который перешел в московский клуб из испанского "Алавеса" 14 июля. 24-летний испанец вышел в стартовом составе.
Во втором туре "Родина" проведет первый в своей истории домашний матч в РПЛ, 31 июля столичная команда примет "Ростов". "Спартак" 2 августа сыграет в гостях с грозненским "Ахматом".