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"Спартак" разгромил дебютанта РПЛ - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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22:43 25.07.2026 (обновлено: 00:12 26.07.2026)
"Спартак" разгромил дебютанта РПЛ

"Спартак" разгромил "Родину" в матче РПЛ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИгроки "Спартака"
Игроки Спартака - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский «Спартак» разгромил столичную «Родину» со счетом 3:0 в матче первого тура РПЛ.
  • Голы забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и Данил Пруцев.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Московский "Спартак" дома нанес разгромное поражение столичной "Родине" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 3:0. Отличились Маркиньос (24-я минута), Кристофер Мартинс (79) и Данил Пруцев (86).
Российская премьер-лига (РПЛ)
25 июля 2026 • начало в 20:45
Завершен
Спартак Москва
3 : 0
Родина
24‎’‎ • Маркиньос
(Эсекьель Барко)
80‎’‎ • Кристофер Мартинс
(Александр Джику)
86‎’‎ • Данил Пруцев
(Роман Зобнин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Перед началом встречи символический первый удар исполнил бывший защитник и главный тренер "Спартака" Олег Романцев.
Для гостей игра стала дебютной в РПЛ. "Родина" стала восьмой московской командой в истории высшего дивизиона чемпионата России и первым столичным клубом, дебютировавшим в нем после "Торпедо-ЗИЛ" в 2001 году.
В составе "Спартака" дебютировал защитник Виктор Парада, который перешел в московский клуб из испанского "Алавеса" 14 июля. 24-летний испанец вышел в стартовом составе.
Во втором туре "Родина" проведет первый в своей истории домашний матч в РПЛ, 31 июля столичная команда примет "Ростов". "Спартак" 2 августа сыграет в гостях с грозненским "Ахматом".
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ФутболСпортМаркиньосКристофер МартинсДанил ПруцевСпартак МоскваРодина (Москва)РПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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