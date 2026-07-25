Россиянка Шнайдер сыграет в паре с Винус Уильямс на турнире в Вашингтоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Диана Шнайдер сыграет в паре с американкой Винус Уильямс на турнире категории WTA 500 в Вашингтоне.
- Турнир пройдет с 27 июля по 2 августа, и в первом круге спортсменки встретятся с Куинн Глисон (США) и Ульрикке Эйкери (Норвегия).
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер сыграет в паре с американкой Винус Уильямс на турнире категории WTA 500 в Вашингтоне, сообщается на странице Женской теннисной ассоциации (WTA).
Уильямс 46 лет. Американка пять раз побеждала на Уимблдоне и дважды на Открытом чемпионате США. Она также выиграла 14 турниров Большого шлема в парном разряде вместе со своей младшей сестрой Сереной. Уильямс стала олимпийской чемпионкой Сиднея в 2000 году в одиночном разряде. Еще трижды она завоевывала золото в паре с Сереной (2000, 2008, 2012).
Шнайдер 22 года, спортсменка завоевала серебро Олимпиады 2024 года в паре с Миррой Андреевой. На ее счету пять титулов WTA в одиночном разряде и два в парном.