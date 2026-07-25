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Россиянка Шнайдер сыграет в паре с Винус Уильямс на турнире в Вашингтоне - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
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Теннис
 
23:13 25.07.2026
Россиянка Шнайдер сыграет в паре с Винус Уильямс на турнире в Вашингтоне

Россиянка Шнайдер сыграет в паре с Винус Уильямс на турнире WTA 500 в Вашингтоне

© AP Photo / Emma Da SilvaДиана Шнайдер
Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Emma Da Silva
Диана Шнайдер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Диана Шнайдер сыграет в паре с американкой Винус Уильямс на турнире категории WTA 500 в Вашингтоне.
  • Турнир пройдет с 27 июля по 2 августа, и в первом круге спортсменки встретятся с Куинн Глисон (США) и Ульрикке Эйкери (Норвегия).
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер сыграет в паре с американкой Винус Уильямс на турнире категории WTA 500 в Вашингтоне, сообщается на странице Женской теннисной ассоциации (WTA).
Турнир в столице США пройдет с 27 июля по 2 августа. В первом круге спортсменки встретятся с Куинн Глисон (США) и Ульрикке Эйкери (Норвегия).
Уильямс 46 лет. Американка пять раз побеждала на Уимблдоне и дважды на Открытом чемпионате США. Она также выиграла 14 турниров Большого шлема в парном разряде вместе со своей младшей сестрой Сереной. Уильямс стала олимпийской чемпионкой Сиднея в 2000 году в одиночном разряде. Еще трижды она завоевывала золото в паре с Сереной (2000, 2008, 2012).
Шнайдер 22 года, спортсменка завоевала серебро Олимпиады 2024 года в паре с Миррой Андреевой. На ее счету пять титулов WTA в одиночном разряде и два в парном.
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ТеннисСпортДиана ШнайдерВинус УильямсЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
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