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Лучший игрок ЧМ-2026 Родри договорился с "Реалом" об условиях контракта - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
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13:23 25.07.2026
Лучший игрок ЧМ-2026 Родри договорился с "Реалом" об условиях контракта

Marca: лучший игрок ЧМ-2026 Родри согласовал условия контракта с "Реалом"

© REUTERS / Lee SmithРодри на ЧМ-2026
Родри на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© REUTERS / Lee Smith
Родри на ЧМ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник сборной Испании и английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Родри согласовал условия контракта с мадридским "Реалом".
  • Родри получил "Золотой мяч" как лучший игрок чемпионата мира после победы сборной Испании над командой Аргентины в финале 19 июля.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Испании и английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Родри согласовал условия контракта с мадридским "Реалом", сообщает журналист Marca Маттео Моретто.
По информации источника, Родри ожидает, что "Реал" и "Манчестер Сити" договорятся о стоимости трансфера. Ранее главный тренер "горожан" Энцо Мареска сообщил, что полузащитник перенесет операцию на спине в понедельник.
Сборная Испании 19 июля обыграла команду Аргентины (1:0) в финале чемпионата мира. По окончании игры Родри получил "Золотой мяч" как лучший игрок турнира. В 2024-м он был признан лучшим игроком победного для сборной Испании чемпионата Европы.
Родри 30 лет. Он выступает за "Манчестер Сити" с 2019 года, до этого защищал цвета мадридского "Атлетико", воспитанником которого является, и "Вильярреала". Вместе с "горожанами" испанец стал четырехкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка Англии, трехкратным обладателем Кубка английской лиги, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, Суперкубка УЕФА и Суперкубка Англии. Полузащитник стал обладателем награды "Золотой мяч" от France Football в 2024 году.
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