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Пономарев похвалил игру ЦСКА и дал совет по Глебову - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
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Футбол
 
14:31 25.07.2026
Пономарев похвалил игру ЦСКА и дал совет по Глебову

Пономарев: футболисты ЦСКА порадовали азартной игрой в матче ЧР с "Балтикой"

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВетеран ПФК ЦСКА Владимир Пономарев на церемонии награждения игроков и тренеров ПФК ЦСКА серебряными медалями чемпионата России по футболу сезона 2016/17 года.
Ветеран ПФК ЦСКА Владимир Пономарев на церемонии награждения игроков и тренеров ПФК ЦСКА серебряными медалями чемпионата России по футболу сезона 2016/17 года. - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦСКА обыграл «Балтику» со счетом 2:1 в матче открытия сезона-2026/27 Российской премьер-лиги.
  • Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев отметил добротную игру команды и ее перспективы.
  • Пономарев подчеркнул важность сохранения азарта и хорошей игры ЦСКА в будущих матчах.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Игроки ЦСКА показали азартный и добротный футбол, обнадежив неплохими перспективами в стартовом матче чемпионата России с калининградской "Балтикой", заявил РИА Новости экс-защитник московской команды и сборной СССР Владимир Пономарев.
В пятницу ЦСКА в Москве обыграл "Балтику" со счетом 2:1 в матче открытия сезона-2026/27 Российской премьер-лиги (РПЛ). В прошлом сезоне москвичи заняли пятое место в чемпионате страны, калининградцы – шестое.
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"Про ЦСКА с новым тренером уже можно сказать что-то определенное, вчера команда показала добротную игру. А пропущенный на первой минуте мяч - несчастный случай. И в целом игра ЦСКА обнадеживает: главное, чтобы ребята не успокоились и у них не пропал тот азарт, который был вчера. Отмечу, что мы владели преимуществом в центре поля и у нас более-менее разыгралось нападение. Приятно, что появились фланговые атаки. Ведь (серб Матия) Попович принес первый гол после прорыва по флангу (защитник гостей Эдуардо Андерсон после прострела армейца срезал мяч в свои ворота - прим. ред.)", - сказал Пономарев.
Дмитрий Игдисамов в конце прошлого сезона исполнял обязанности главного тренера ЦСКА, а в начале межсезонья официально возглавил команду.
"И вышедший во втором тайме (бразилец Энрике) Кармо тоже был хорош. Атаки по флангу всегда были очень эффективны, поэтому в советское время туда подбирали скоростных и техничных ребят, которые могли обыграть своего визави. В "Спартаке", например, был Валерка Рейнгольд, против него было трудно играть. Он просто пробрасывал мяч вперед и убегал. И я бы (полузащитника) Кирилла Глебова использовал лучше не в центре, где ему трудно продраться, а на фланге. Потому что в центре он расходует очень много энергии. Игра ЦСКА вселяет оптимизм, меня ребята вчера очень порадовали", - добавил собеседник агентства.
Данил Круговой - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Круговой оценил свой ассист на отмененный гол в матче с "Балтикой"
25 июля, 12:48
 
ФутболСпортРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)ПФК ЦСКАВладимир ПономаревКирилл ГлебовБалтикаСпартак Москва
 
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