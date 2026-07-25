Пономарев похвалил игру ЦСКА и дал совет по Глебову

"Про ЦСКА с новым тренером уже можно сказать что-то определенное, вчера команда показала добротную игру. А пропущенный на первой минуте мяч - несчастный случай. И в целом игра ЦСКА обнадеживает: главное, чтобы ребята не успокоились и у них не пропал тот азарт, который был вчера. Отмечу, что мы владели преимуществом в центре поля и у нас более-менее разыгралось нападение. Приятно, что появились фланговые атаки. Ведь (серб Матия) Попович принес первый гол после прорыва по флангу (защитник гостей Эдуардо Андерсон после прострела армейца срезал мяч в свои ворота - прим. ред.)", - сказал Пономарев.

"И вышедший во втором тайме (бразилец Энрике) Кармо тоже был хорош. Атаки по флангу всегда были очень эффективны, поэтому в советское время туда подбирали скоростных и техничных ребят, которые могли обыграть своего визави. В "Спартаке", например, был Валерка Рейнгольд, против него было трудно играть. Он просто пробрасывал мяч вперед и убегал. И я бы (полузащитника) Кирилла Глебова использовал лучше не в центре, где ему трудно продраться, а на фланге. Потому что в центре он расходует очень много энергии. Игра ЦСКА вселяет оптимизм, меня ребята вчера очень порадовали", - добавил собеседник агентства.