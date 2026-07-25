Женская сборная России обыграла Италию на ЧМ по водному поло до 16 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная России по водному поло обыграла команду Италии в матче группы A на чемпионате мира среди женских команд до 16 лет.
- Матч завершился победой россиянок со счетом 11:7.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сборная России по водному поло обыграла команду Италии в матче группы A на чемпионате мира среди женских команд до 16 лет, который проходит в Загребе.
Матч завершился победой россиянок со счетом 11:7.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов к участию в соревнованиях.