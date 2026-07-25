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Женская сборная России обыграла Италию на ЧМ по водному поло до 16 лет - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
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15:10 25.07.2026
Женская сборная России обыграла Италию на ЧМ по водному поло до 16 лет

Женская сборная России обыграла команду Италии на ЧМ по водному поло до 16 лет

© Фото : Соцсети ФВВСРВатерполистка сборной России
Ватерполистка сборной России - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : Соцсети ФВВСР
Ватерполистка сборной России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России по водному поло обыграла команду Италии в матче группы A на чемпионате мира среди женских команд до 16 лет.
  • Матч завершился победой россиянок со счетом 11:7.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сборная России по водному поло обыграла команду Италии в матче группы A на чемпионате мира среди женских команд до 16 лет, который проходит в Загребе.
Матч завершился победой россиянок со счетом 11:7.
В следующем матче сборная России 26 июля сыграет с командой ЮАР.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов к участию в соревнованиях.
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