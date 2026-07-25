Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге нетрезвый мужчина залез в чужую квартиру по водосточной трубе - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:30 25.07.2026
В Петербурге нетрезвый мужчина залез в чужую квартиру по водосточной трубе

В Петербурге пьяный мужчина залез в чужую квартиру по водосточной трубе

© РИА Новости / Арина Антонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Арина Антонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали нетрезвого жителя.
  • Мужчина забрался в чужую квартиру в центре города по водосточной трубе.
  • Задержанный не смог объяснить свои действия, так как был сильно пьян.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Росгвардейцы задержали нетрезвого жителя Санкт-Петербурга, который забрался в чужую квартиру в центре города по водосточной трубе, удивив ее хозяев, и не смог объяснить причины своего поступка, сообщил региональный главк Росгвардии.
Согласно каналу ведомства на платформе "Макс", в субботу около полуночи сотрудникам отдела вневедомственной охраны по Центральному району Санкт-Петербурга поступила информация о том, что неизвестный проник в одну из квартир дома на Литейном проспекте.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
В Петербурге мужчина лопатой взломал платежные терминалы на автомойке
24 июля, 11:28
"Прибывший на место происшествия патрульный наряд Росгвардии установил, что, действительно, владельцы квартиры, находившиеся в тот момент дома и смотревшие телевизор, внезапно обнаружили в соседней комнате неизвестного мужчину. О своей неожиданной находке петербуржцы сообщили в правоохранительные органы", – рассказали в главном управлении Рогвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Как уточняется, 27-летний задержанный, который залез в квартиру по водосточной трубе, не смог объяснить свои действия, поскольку был сильно пьян.
Ранее он привлекался к административной ответственности за мелкое хищение чужого имущества и мелкое хулиганство.
Вид на набережную реки Фонтанки в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Приезжий пытался переночевать в Шереметьевском дворце в Петербурге
31 октября 2025, 14:30
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургЛенинградская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала