В Петербурге нетрезвый мужчина залез в чужую квартиру по водосточной трубе

Краткий пересказ от РИА ИИ В Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали нетрезвого жителя.

Мужчина забрался в чужую квартиру в центре города по водосточной трубе.

Задержанный не смог объяснить свои действия, так как был сильно пьян.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Росгвардейцы задержали нетрезвого жителя Санкт-Петербурга, который забрался в чужую квартиру в центре города по водосточной трубе, удивив ее хозяев, и не смог объяснить причины своего поступка, сообщил региональный главк Росгвардии.

Согласно каналу ведомства на платформе " Макс ", в субботу около полуночи сотрудникам отдела вневедомственной охраны по Центральному району Санкт-Петербурга поступила информация о том, что неизвестный проник в одну из квартир дома на Литейном проспекте.

"Прибывший на место происшествия патрульный наряд Росгвардии установил, что, действительно, владельцы квартиры, находившиеся в тот момент дома и смотревшие телевизор, внезапно обнаружили в соседней комнате неизвестного мужчину. О своей неожиданной находке петербуржцы сообщили в правоохранительные органы", – рассказали в главном управлении Рогвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как уточняется, 27-летний задержанный, который залез в квартиру по водосточной трубе, не смог объяснить свои действия, поскольку был сильно пьян.