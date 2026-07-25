В Петербурге нетрезвый мужчина залез в чужую квартиру по водосточной трубе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали нетрезвого жителя.
- Мужчина забрался в чужую квартиру в центре города по водосточной трубе.
- Задержанный не смог объяснить свои действия, так как был сильно пьян.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Росгвардейцы задержали нетрезвого жителя Санкт-Петербурга, который забрался в чужую квартиру в центре города по водосточной трубе, удивив ее хозяев, и не смог объяснить причины своего поступка, сообщил региональный главк Росгвардии.
Согласно каналу ведомства на платформе "Макс", в субботу около полуночи сотрудникам отдела вневедомственной охраны по Центральному району Санкт-Петербурга поступила информация о том, что неизвестный проник в одну из квартир дома на Литейном проспекте.
"Прибывший на место происшествия патрульный наряд Росгвардии установил, что, действительно, владельцы квартиры, находившиеся в тот момент дома и смотревшие телевизор, внезапно обнаружили в соседней комнате неизвестного мужчину. О своей неожиданной находке петербуржцы сообщили в правоохранительные органы", – рассказали в главном управлении Рогвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Как уточняется, 27-летний задержанный, который залез в квартиру по водосточной трубе, не смог объяснить свои действия, поскольку был сильно пьян.
Ранее он привлекался к административной ответственности за мелкое хищение чужого имущества и мелкое хулиганство.
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31 октября 2025, 14:30