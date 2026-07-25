В Госдуме рассказали, кому положена надбавка к пенсии в 25 процентов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пенсионеры с 30-летним стажем работы на селе имеют право на надбавку в 25% к фиксированной части пенсии.
- Надбавка сохраняется даже при переезде в город.
- В стаж засчитывается работа в растениеводстве, животноводстве и рыбоводстве по профессиям из специального перечня, рекомендуется запросить полный расчет сельского стажа в Социальном фонде.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пенсионеры с 30-летним стажем работы на селе имеют право на надбавку в 25% к фиксированной части пенсии, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия").
"В первую очередь нужно учитывать, что сельская надбавка полагается не всем пенсионерам, живущим в деревне. На нее могут рассчитывать получатели страховой пенсии по старости или инвалидности, которые не работают, имеют не менее 30 лет сельскохозяйственного стажа и проживали в сельской местности при установлении выплаты. Сама выплата составляет 25% фиксированной части пенсии", - сказал Новичков.
В Госдуме рассказали, как получить перерасчет пенсии за стаж до 1997 года
25 октября 2025, 15:06
По его словам, большой плюс этой надбавки в том, что после ее получения она сохранится даже при переезде в город.
Депутат уточнил, что в стаж засчитывается работа в растениеводстве, животноводстве и рыбоводстве по профессиям из специального перечня - от механизаторов, дояров и трактористов до агрономов и ветеринаров.
"Причем работа в колхозах, совхозах, сельхозартелях и крестьянских хозяйствах до 1 января 1992 года учитывается независимо от названия должности. Поэтому посоветовал бы людям не решать заранее, что их профессия "не подходит", а сначала запросить в Социальном фонде полный расчет сельского стажа", - добавил Новичков.
Он отметил, что если все условия соблюдены, а прибавки нет, не стоит ждать автоматического перерасчета - эффективнее самому напомнить системе о своих правах, подав заявление через "Госуслуги", МФЦ или Социальный фонд.
"Не бойтесь уточнять и спрашивать - если человек 30 лет работал на земле и кормил страну, то государство должно помочь ему получить заслуженные средства", - подытожил парламентарий.