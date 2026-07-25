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В Госдуме рассказали, кому положена надбавка к пенсии в 25 процентов - РИА Новости, 25.07.2026
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11:04 25.07.2026
В Госдуме рассказали, кому положена надбавка к пенсии в 25 процентов

Депутат Новичков: пенсионерам с 30-летним стажем на селе положена надбавка 25%

© РИА Новости / Павел ЛисицынПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пенсионеры с 30-летним стажем работы на селе имеют право на надбавку в 25% к фиксированной части пенсии.
  • Надбавка сохраняется даже при переезде в город.
  • В стаж засчитывается работа в растениеводстве, животноводстве и рыбоводстве по профессиям из специального перечня, рекомендуется запросить полный расчет сельского стажа в Социальном фонде.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пенсионеры с 30-летним стажем работы на селе имеют право на надбавку в 25% к фиксированной части пенсии, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия").
"В первую очередь нужно учитывать, что сельская надбавка полагается не всем пенсионерам, живущим в деревне. На нее могут рассчитывать получатели страховой пенсии по старости или инвалидности, которые не работают, имеют не менее 30 лет сельскохозяйственного стажа и проживали в сельской местности при установлении выплаты. Сама выплата составляет 25% фиксированной части пенсии", - сказал Новичков.
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По его словам, большой плюс этой надбавки в том, что после ее получения она сохранится даже при переезде в город.
Депутат уточнил, что в стаж засчитывается работа в растениеводстве, животноводстве и рыбоводстве по профессиям из специального перечня - от механизаторов, дояров и трактористов до агрономов и ветеринаров.
"Причем работа в колхозах, совхозах, сельхозартелях и крестьянских хозяйствах до 1 января 1992 года учитывается независимо от названия должности. Поэтому посоветовал бы людям не решать заранее, что их профессия "не подходит", а сначала запросить в Социальном фонде полный расчет сельского стажа", - добавил Новичков.
Он отметил, что если все условия соблюдены, а прибавки нет, не стоит ждать автоматического перерасчета - эффективнее самому напомнить системе о своих правах, подав заявление через "Госуслуги", МФЦ или Социальный фонд.
"Не бойтесь уточнять и спрашивать - если человек 30 лет работал на земле и кормил страну, то государство должно помочь ему получить заслуженные средства", - подытожил парламентарий.
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ОбществоНиколай НовичковГосдума РФСправедливая РоссияПенсии
 
 
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