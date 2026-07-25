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Умер бывший президент Международной федерации баскетбола Мураторе - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
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20:05 25.07.2026
Умер бывший президент Международной федерации баскетбола Мураторе

Умер бывший президент Международной федерации баскетбола Орасио Мураторе

© РИА Новости / Алексей ФилипповОрасио Мураторе
Орасио Мураторе - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Орасио Мураторе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший президент Международной федерации баскетбола (FIBA) Орасио Мураторе умер в возрасте 74 лет.
  • Причины смерти не раскрываются.
  • Генеральный секретарь FIBA Андреас Загклис выразил соболезнования семье и близким Мураторе, отметив его вклад в развитие мирового баскетбола.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Бывший президент Международной федерации баскетбола (FIBA) Орасио Мураторе умер в 74-летнем возрасте, сообщается на сайте организации.
Причины смерти не раскрываются.
"Мы глубоко опечалены известием о кончине Хорасио. Он был человеком, которого высоко уважали во всей семье FIBA и далеко за ее пределами. Наши мысли сейчас с его семьей и близкими. Он оставил после себя выдающееся наследие благодаря многолетней преданности нашему виду спорта. Мы безмерно благодарны ему за все, что он сделал для развития мирового баскетбола. Даже после завершения своей официальной деятельности Орасио оставался очень активным членом семьи FIBA. Он посещал различные мероприятия, включая Кубок Америки FIBA 2025 года и Дом баскетбола. Каждый раз были заметны его искренняя теплота и огромная любовь как к баскетболу, так и к своей родной Аргентине. Нам будет его очень не хватать", - заявил генеральный секретарь FIBA Андреас Загклис.
Мураторе возглавлял FIBA с 2014 по 2019 год. До этого аргентинец руководил Аргентинской баскетбольной конфедерацией, а затем был президентом американской зоны FIBA.
 
СпортОрасио МуратореМеждународная федерация баскетбола
 
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