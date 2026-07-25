Умер бывший президент Международной федерации баскетбола Мураторе

"Мы глубоко опечалены известием о кончине Хорасио. Он был человеком, которого высоко уважали во всей семье FIBA и далеко за ее пределами. Наши мысли сейчас с его семьей и близкими. Он оставил после себя выдающееся наследие благодаря многолетней преданности нашему виду спорта. Мы безмерно благодарны ему за все, что он сделал для развития мирового баскетбола. Даже после завершения своей официальной деятельности Орасио оставался очень активным членом семьи FIBA. Он посещал различные мероприятия, включая Кубок Америки FIBA 2025 года и Дом баскетбола. Каждый раз были заметны его искренняя теплота и огромная любовь как к баскетболу, так и к своей родной Аргентине. Нам будет его очень не хватать", - заявил генеральный секретарь FIBA Андреас Загклис.