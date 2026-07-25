Поражение в Суперкубке разозлило "Спартак", заявил Маркиньос

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник «Спартака» Маркиньос заявил, что поражение в матче за Суперкубок России против «Зенита» разозлило команду и придало ей энергии на следующий матч.
- Встреча между «Спартаком» и «Родиной» завершилась победой «Спартака» со счетом 3:0, Маркиньос стал автором первого гола команды в новом сезоне чемпионата.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Полузащитник московского "Спартака" Маркиньос заявил, что поражение в матче за Суперкубок России против петербургского "Зенита" разозлило команду и придало ей энергии на матч стартового тура чемпионата России по футболу против "Родины".
25 июля 2026 • начало в 20:45
Завершен
24’ • Маркиньос
80’ • Кристофер Мартинс
86’ • Данил Пруцев
"Конечно, мы проиграли на последней минуте, было очень обидно. Мы были очень злы из-за этой ситуации, но это придало нам сил и энергии. Сегодня мы были настроены на победу, а сейчас хотим отлично провести весь сезон и побеждать", - сказал Маркиньос журналистам.
"Зенит" 18 июля в Нижнем Новгороде обыграл "Спартак" (1:1, 4:2 - по пенальти) в матче за Суперкубок России. Петербуржцы в компенсированное ко второму тайму время перевели игру в серию пенальти благодаря голу экс-нападающего "красно-белых" Александра Соболева, после чего на поле возникла потасовка между игроками и персоналом обеих команд. С сектора болельщиков "Спартака" в сторону Соболева полетели пластиковые бутылки. Из-за этого арбитр не стал проводить жеребьевку, чтобы выбрать ворота для серии пенальти. 11-метровые удары исполнялись возле трибуны "Зенита". "Спартак" подал протест с требованием переигровки матча за Суперкубок в связи с нарушением правил игры судьей. РФС отклонил протест московского клуба и оставил исход встречи в силе.