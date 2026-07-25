Краткий пересказ от РИА ИИ Полузащитник «Спартака» Маркиньос заявил, что поражение в матче за Суперкубок России против «Зенита» разозлило команду и придало ей энергии на следующий матч.

Встреча между «Спартаком» и «Родиной» завершилась победой «Спартака» со счетом 3:0, Маркиньос стал автором первого гола команды в новом сезоне чемпионата.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Полузащитник московского "Спартака" Маркиньос заявил, что поражение в матче за Суперкубок России против петербургского "Зенита" разозлило команду и придало ей энергии на матч стартового тура чемпионата России по футболу против "Родины".

Встреча между " Спартаком " и " Родиной " прошла в субботу на стадионе "красно-белых" и завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Маркиньос отличился на 24-й минуте и стал автором первого гола команды в новом сезоне чемпионата.

"Конечно, мы проиграли на последней минуте, было очень обидно. Мы были очень злы из-за этой ситуации, но это придало нам сил и энергии. Сегодня мы были настроены на победу, а сейчас хотим отлично провести весь сезон и побеждать", - сказал Маркиньос журналистам.