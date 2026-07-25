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Поражение в Суперкубке разозлило "Спартак", заявил Маркиньос - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
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Футбол
 
23:46 25.07.2026
Поражение в Суперкубке разозлило "Спартак", заявил Маркиньос

Маркиньос: поражение в Суперкубке разозлило "Спартак" и дало энергию

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМаркиньос
Маркиньос - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Маркиньос. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник «Спартака» Маркиньос заявил, что поражение в матче за Суперкубок России против «Зенита» разозлило команду и придало ей энергии на следующий матч.
  • Встреча между «Спартаком» и «Родиной» завершилась победой «Спартака» со счетом 3:0, Маркиньос стал автором первого гола команды в новом сезоне чемпионата.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Полузащитник московского "Спартака" Маркиньос заявил, что поражение в матче за Суперкубок России против петербургского "Зенита" разозлило команду и придало ей энергии на матч стартового тура чемпионата России по футболу против "Родины".
Встреча между "Спартаком" и "Родиной" прошла в субботу на стадионе "красно-белых" и завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Маркиньос отличился на 24-й минуте и стал автором первого гола команды в новом сезоне чемпионата.
Российская премьер-лига (РПЛ)
25 июля 2026 • начало в 20:45
Завершен
Спартак Москва
3 : 0
Родина
24‎’‎ • Маркиньос
(Эсекьель Барко)
80‎’‎ • Кристофер Мартинс
(Александр Джику)
86‎’‎ • Данил Пруцев
(Роман Зобнин)
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"Конечно, мы проиграли на последней минуте, было очень обидно. Мы были очень злы из-за этой ситуации, но это придало нам сил и энергии. Сегодня мы были настроены на победу, а сейчас хотим отлично провести весь сезон и побеждать", - сказал Маркиньос журналистам.
"Зенит" 18 июля в Нижнем Новгороде обыграл "Спартак" (1:1, 4:2 - по пенальти) в матче за Суперкубок России. Петербуржцы в компенсированное ко второму тайму время перевели игру в серию пенальти благодаря голу экс-нападающего "красно-белых" Александра Соболева, после чего на поле возникла потасовка между игроками и персоналом обеих команд. С сектора болельщиков "Спартака" в сторону Соболева полетели пластиковые бутылки. Из-за этого арбитр не стал проводить жеребьевку, чтобы выбрать ворота для серии пенальти. 11-метровые удары исполнялись возле трибуны "Зенита". "Спартак" подал протест с требованием переигровки матча за Суперкубок в связи с нарушением правил игры судьей. РФС отклонил протест московского клуба и оставил исход встречи в силе.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
"Текстильщик" и костромской "Спартак" сыграли вничью в матче Первой лиги
25 июля, 21:03
 
ФутболСпортМаркиньосСпартак МоскваРодина (Москва)Суперкубок России по футболу
 
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