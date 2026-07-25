Хоккейный "Матч года" собрал 50 миллионов рублей на благотворительность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Организаторы «Матча года» с участием игроков НХЛ и КХЛ собрали 50 миллионов рублей.
- Команда Михаила Сергачева обыграла команду Артемия Панарина в серии послематчевых буллитов со счетом 10:9.
- Средства будут направлены на реабилитацию и поддержку людей с ДЦП и другими двигательными нарушениями, а также на другие благотворительные инициативы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Организаторы благотворительного матча "Матч года" с участием игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) собрали 50 миллионов рублей.
Команда Михаила Сергачева в субботу обыграла команду Артемия Панарина в серии послематчевых буллитов со счетом 10:9 (3:2, 2:6, 4:1, 1:).
Чек на 50 млн рублей состоит из пожертвований благотворительных партнеров и прибыли с продажи билетов и сувениров. Средства будут направлены на реабилитацию и поддержку детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями, а также на другие благотворительные инициативы.
"Матч года" был проведен третий год подряд и впервые состоялся в Санкт-Петербурге на "СКА Арене". В 2026 году организаторы провели драфт и разделили хоккеистов на две смешанные команды, капитанами которых стали защитник "Юты Маммот" Сергачев и нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Панарин.