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Хоккейный "Матч года" собрал 50 миллионов рублей на благотворительность - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
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Хоккей
 
21:18 25.07.2026
Хоккейный "Матч года" собрал 50 миллионов рублей на благотворительность

Организаторы хоккейного "Матча года" собрали 50 млн руб на благотворительность

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИван Патрихаев
Иван Патрихаев - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Организаторы «Матча года» с участием игроков НХЛ и КХЛ собрали 50 миллионов рублей.
  • Команда Михаила Сергачева обыграла команду Артемия Панарина в серии послематчевых буллитов со счетом 10:9.
  • Средства будут направлены на реабилитацию и поддержку людей с ДЦП и другими двигательными нарушениями, а также на другие благотворительные инициативы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Организаторы благотворительного матча "Матч года" с участием игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) собрали 50 миллионов рублей.
Команда Михаила Сергачева в субботу обыграла команду Артемия Панарина в серии послематчевых буллитов со счетом 10:9 (3:2, 2:6, 4:1, 1:).
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Чек на 50 млн рублей состоит из пожертвований благотворительных партнеров и прибыли с продажи билетов и сувениров. Средства будут направлены на реабилитацию и поддержку детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями, а также на другие благотворительные инициативы.
"Матч года" был проведен третий год подряд и впервые состоялся в Санкт-Петербурге на "СКА Арене". В 2026 году организаторы провели драфт и разделили хоккеистов на две смешанные команды, капитанами которых стали защитник "Юты Маммот" Сергачев и нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Панарин.
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