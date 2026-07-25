Хоккейный "Матч года" собрал 50 миллионов рублей на благотворительность

Чек на 50 млн рублей состоит из пожертвований благотворительных партнеров и прибыли с продажи билетов и сувениров. Средства будут направлены на реабилитацию и поддержку детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями, а также на другие благотворительные инициативы.