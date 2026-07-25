Капризов высказался насчет рекордного контракта Карлссона в НХЛ

"Я, конечно, удивился, но особо за этим не следил", - сказал Капризов.

Отвечая на вопрос, давили ли на него цифры собственного контракта, Капризов сказал: "Не, ну не прямо давили. Чуть-чуть, конечно, чувствуется. Но нормально. Я уже как-то спокойно к этому отношусь".