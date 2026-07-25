Капризов высказался насчет рекордного контракта Карлссона в НХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рекордный контракт шведского форварда "Анахайм Дакс" Лео Карлссона в НХЛ на общую сумму 90 миллионов долларов удивил российского нападающего "Миннесоты Уайлд" Кирилла Капризова.
- Среднегодовая зарплата по контракту Карлссона составляет 18 миллионов долларов, что превысило предыдущий рекорд, принадлежавший Капризову.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов заявил журналистам, что его удивил рекордный контракт шведского форварда "Анахайм Дакс" Лео Карлссона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В июле "Анахайм" повторил условия пятилетнего контрактного предложения "Филадельфии Флайерз" Карлссону на общую сумму 90 миллионов долларов. Среднегодовая зарплата по соглашению составляет рекордные для НХЛ 18 миллионов долларов. Ранее рекорд принадлежал Капризову. Кэпхит его восьмилетнего контракта с "Миннесотой", подписанного в сентябре 2025 года и вступающего в силу с сезона-2026/27, составляет 17 миллионов долларов. Суммарно он заработает рекордные 136 млн.
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"Я, конечно, удивился, но особо за этим не следил", - сказал Капризов.
Отвечая на вопрос, давили ли на него цифры собственного контракта, Капризов сказал: "Не, ну не прямо давили. Чуть-чуть, конечно, чувствуется. Но нормально. Я уже как-то спокойно к этому отношусь".
Капризов 25 июля сыграет за команду Артемия Панарина в благотворительном Матче года с участием игроков НХЛ и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на "СКА Арене".