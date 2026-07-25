Тренер "Родины" Диас анонсировал трансферы

"Понятно, что мы хотели быть собой, но против нас играл "Спартак", это большая команда, и нам пришлось много обороняться. В первом тайме мы неплохо оборонялись, и у нас были моменты. Был момент с пенальти, нам показалось, что фол был. Во втором тайме я просил игроков не бояться, и до 80-й минуты была неплохая игра. Потом побежали вперед, хотели забить, но со "Спартаком" так играть нельзя", - добавил специалист.