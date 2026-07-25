Тренер "Родины" Диас анонсировал трансферы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер московской «Родины» Хуан Диас заявил, что футбольный клуб в ближайшее время совершит трансферы для усиления состава.
- «Родина» дебютировала в Российской премьер-лиге (РПЛ) с поражения от московского «Спартака» со счетом 0:3.
- Во втором туре РПЛ «Родина» проведет первый в своей истории домашний матч против «Ростова» 31 июля.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московской "Родины" Хуан Диас заявил, что футбольный клуб в ближайшее время совершит трансферы для усиления состава.
"Родина" в субботу дебютировала в Российской премьер-лиге (РПЛ). Встреча с московским "Спартаком" на стадионе "красно-белых" завершилась победой хозяев со счетом 3:0.
"Спортивный блок активно ищет пути усиления. У нас будет усиление. Но и текущие игроки сделали большое дело, они заслужили играть в РПЛ", - сказал Диас журналистам.
"Понятно, что мы хотели быть собой, но против нас играл "Спартак", это большая команда, и нам пришлось много обороняться. В первом тайме мы неплохо оборонялись, и у нас были моменты. Был момент с пенальти, нам показалось, что фол был. Во втором тайме я просил игроков не бояться, и до 80-й минуты была неплохая игра. Потом побежали вперед, хотели забить, но со "Спартаком" так играть нельзя", - добавил специалист.
Во втором туре "Родина" проведет первый в своей истории домашний матч в РПЛ, 31 июля столичная команда примет "Ростов".
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