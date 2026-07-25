"Волга" обыграла "Нефтехимик" и одержала первую победу в новом сезоне

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Ульяновская "Волга" одержала победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в матче третьего тура футбольной Первой лиги.

Эта победа стала для "Волги" первой в текущем сезоне. После трех туров у обеих команд по 3 очка.