"Волга" обыграла "Нефтехимик" и одержала первую победу в новом сезоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ульяновская «Волга» одержала победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче третьего тура футбольной Первой лиги со счетом 2:0.
- Первый гол забил Андрей Никитин на 41-й минуте, второй — Александр Саплинов на 90+3 минуте.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Ульяновская "Волга" одержала победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в матче третьего тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Ульяновске завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Андрей Никитин (41-я минута) и Александр Саплинов (90+3).
Эта победа стала для "Волги" первой в текущем сезоне. После трех туров у обеих команд по 3 очка.
В следующем матче "Волга" 2 августа примет "Челябинск", днем ранее "Нефтехимик" дома сыграет с ивановским "Текстильщиком".