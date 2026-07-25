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"Волга" обыграла "Нефтехимик" и одержала первую победу в новом сезоне - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
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Футбол
 
18:04 25.07.2026

"Волга" обыграла "Нефтехимик" и одержала первую победу в новом сезоне

© Фото : группа "ВКонтакте" "КАМАЗа"Футбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : группа "ВКонтакте" "КАМАЗа"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ульяновская «Волга» одержала победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче третьего тура футбольной Первой лиги со счетом 2:0.
  • Первый гол забил Андрей Никитин на 41-й минуте, второй — Александр Саплинов на 90+3 минуте.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Ульяновская "Волга" одержала победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в матче третьего тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Ульяновске завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Андрей Никитин (41-я минута) и Александр Саплинов (90+3).
Эта победа стала для "Волги" первой в текущем сезоне. После трех туров у обеих команд по 3 очка.
В следующем матче "Волга" 2 августа примет "Челябинск", днем ранее "Нефтехимик" дома сыграет с ивановским "Текстильщиком".
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ФутболСпортУльяновскАндрей Никитин (2000)Александр СаплиновНефтехимикЧелябинскПервая лига
 
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