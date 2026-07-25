Бразильский "Фламенго" хочет купить у "Зенита" Луиса Энрике, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Бразильский футбольный клуб "Фламенго" хочет приобрести нападающего петербургского "Зенита" Луиса Энрике.

"Зенит" рассматривает только полноценную продажу игрока и запросил за трансфер 40 миллионов евро.

Представители Луиса Энрике работают над поиском заинтересованных клубов в чемпионатах Германии, Франции, Италии и Португалии, так как сам футболист положительно смотрит на смену чемпионата, и его приоритет — Английская премьер-лига.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Бразильский футбольный клуб "Фламенго" хочет приобрести нападающего петербургского "Зенита" Луиса Энрике, сообщает RTI Esporte.

По информации портала, бразильский клуб изначально хотел взять 25-летнего вингера в аренду на один сезон с правом выкупа, но российская команда дала понять, что не намерена отпускать Луиса Энрике в аренду и рассматривает только полноценную продажу. Отмечается, что " Зенит " запросил за трансфер игрока 40 миллионов евро.

Как сообщает RTI Esporte, внутри клуба был установлен финансовый лимит на переговоры. Руководство "Фламенго" готово заплатить до 20 миллионов евро, а также включить в сделку одного футболиста. Бразильская команда может отпустить в "Зенит" экс-полузащитника московского ЦСКА и столичного "Динамо" Хорхе Карраскаля или одного из перспективных игроков молодежной академии.

Отмечается, что "Зенит" рассматривает возможность получения игроков в качестве части оплаты, но отдает предпочтение европейскому рынку, который сможет удовлетворить финансовые запросы команды. Сам футболист также положительно смотрит на смену чемпионата, его приоритет - Английская премьер-лига (АПЛ). Представители Луиса Энрике работают над поиском заинтересованных клубов в чемпионатах Германии, Франции, Италии и Португалии.

Ранее журналист Пабло Оливейра в соцсети Х сообщил, что Энрике был предложен итальянской "Роме", но столичный клуб отказался от покупки 25-летнего вингера, поскольку он не вписывается в проект. Также препятствием для продвижения переговоров стали высокие запросы игрока по заработной плате - около 3,6 миллиона евро за сезон.