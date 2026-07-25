Бразильский "Фламенго" хочет купить у "Зенита" Луиса Энрике, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бразильский футбольный клуб "Фламенго" хочет приобрести нападающего петербургского "Зенита" Луиса Энрике.
- "Зенит" рассматривает только полноценную продажу игрока и запросил за трансфер 40 миллионов евро.
- Представители Луиса Энрике работают над поиском заинтересованных клубов в чемпионатах Германии, Франции, Италии и Португалии, так как сам футболист положительно смотрит на смену чемпионата, и его приоритет — Английская премьер-лига.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Бразильский футбольный клуб "Фламенго" хочет приобрести нападающего петербургского "Зенита" Луиса Энрике, сообщает RTI Esporte.
По информации портала, бразильский клуб изначально хотел взять 25-летнего вингера в аренду на один сезон с правом выкупа, но российская команда дала понять, что не намерена отпускать Луиса Энрике в аренду и рассматривает только полноценную продажу. Отмечается, что "Зенит" запросил за трансфер игрока 40 миллионов евро.
"Роме" предложили футболиста "Зенита" Луиса Энрике
25 июля, 00:26
Как сообщает RTI Esporte, внутри клуба был установлен финансовый лимит на переговоры. Руководство "Фламенго" готово заплатить до 20 миллионов евро, а также включить в сделку одного футболиста. Бразильская команда может отпустить в "Зенит" экс-полузащитника московского ЦСКА и столичного "Динамо" Хорхе Карраскаля или одного из перспективных игроков молодежной академии.
Отмечается, что "Зенит" рассматривает возможность получения игроков в качестве части оплаты, но отдает предпочтение европейскому рынку, который сможет удовлетворить финансовые запросы команды. Сам футболист также положительно смотрит на смену чемпионата, его приоритет - Английская премьер-лига (АПЛ). Представители Луиса Энрике работают над поиском заинтересованных клубов в чемпионатах Германии, Франции, Италии и Португалии.
Ранее журналист Пабло Оливейра в соцсети Х сообщил, что Энрике был предложен итальянской "Роме", но столичный клуб отказался от покупки 25-летнего вингера, поскольку он не вписывается в проект. Также препятствием для продвижения переговоров стали высокие запросы игрока по заработной плате - около 3,6 миллиона евро за сезон.
Луис Энрике выступает за "Зенит" с 2025 года и в прошлом сезоне помог команде выиграть чемпионат России. Всего за российский клуб он сыграл 39 матчей в РПЛ и забил восемь голов. Вингер принял участие в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Бразилии, сыграв 28 минут в матче первого тура мирового первенства против команды Марокко (1:1). Его трансферная стоимость, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 24 миллиона евро.