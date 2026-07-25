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"Балтика" не будет премировать автора самого быстрого гола первых туров РПЛ - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
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Футбол
 
10:50 25.07.2026 (обновлено: 11:00 25.07.2026)
"Балтика" не будет премировать автора самого быстрого гола первых туров РПЛ

"Балтика" не будет премировать Оффора за самый быстрый гол в первых турах РПЛ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЧинонсо Оффор (Балтика) радуется забитому мячу в матче 1-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) в Москве.
Чинонсо Оффор (Балтика) радуется забитому мячу в матче 1-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) в Москве. - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Чинонсо Оффор (Балтика) радуется забитому мячу в матче 1-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) в Москве.
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольный клуб "Балтика" не станет выплачивать бонусы Чинонсо Оффору, который забил самый быстрый гол в стартовом матче первого тура РПЛ.
  • В матче с ЦСКА "Балтика" проиграла со счетом 1:2, пропустив на один гол больше.
  • Во втором туре РПЛ "Балтика" сыграет с московским "Динамо" 1 августа в Калининграде.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футбольный клуб "Балтика" не станет выплачивать бонусы нападающему Чинонсо Оффору, который в матче с московским ЦСКА стал автором самого быстрого гола в стартовых матчах первых туров Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил РИА Новости генеральный директор калининградцев Равиль Измайлов.
"Балтика" в пятницу в Москве проиграла ЦСКА (1:2) в стартовом матче первого тура РПЛ сезона-2026/27. Гости открыли счет в матче на 35-й секунде игры.
Российская премьер-лига (РПЛ)
24 июля 2026 • начало в 20:00
Завершен
ЦСКА
2 : 1
Балтика
33‎’‎ • Эдуарду Андерсон (А)
36‎’‎ • Кирилл Глебов
(Данил Круговой)
01‎’‎ • Ннамди Чинонсо Оффор
(Натан Гассама)
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"Нет. Неважно, когда, кто и как забил. Важно забить на один больше. Мы пропустили на один больше", - сказал Измайлов, отвечая на вопрос о бонусах для Оффора.
Во втором тайме еще два гола "Балтики" не были засчитаны из-за офсайда. "Судейство я никогда не обсуждаю", - отметил гендиректор калининградцев, отвечая на вопрос о работе арбитров.
Во втором туре РПЛ "Балтика" 1 августа в Калининграде сыграет с московским "Динамо".
Андрей Талалаев - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Быстрый гол в матче против ЦСКА послужил плохую службу, заявил Талалаев
24 июля, 23:30
 
ФутболСпортМоскваКалининградЧинонсо ОффорБалтикаПФК ЦСКАДинамо МоскваРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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