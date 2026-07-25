"Балтика" не будет премировать автора самого быстрого гола первых туров РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футбольный клуб "Балтика" не станет выплачивать бонусы Чинонсо Оффору, который забил самый быстрый гол в стартовом матче первого тура РПЛ.
- В матче с ЦСКА "Балтика" проиграла со счетом 1:2, пропустив на один гол больше.
- Во втором туре РПЛ "Балтика" сыграет с московским "Динамо" 1 августа в Калининграде.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футбольный клуб "Балтика" не станет выплачивать бонусы нападающему Чинонсо Оффору, который в матче с московским ЦСКА стал автором самого быстрого гола в стартовых матчах первых туров Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил РИА Новости генеральный директор калининградцев Равиль Измайлов.
24 июля 2026 • начало в 20:00
Завершен
33’ • Эдуарду Андерсон (А)
36’ • Кирилл Глебов
01’ • Ннамди Чинонсо Оффор
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"Нет. Неважно, когда, кто и как забил. Важно забить на один больше. Мы пропустили на один больше", - сказал Измайлов, отвечая на вопрос о бонусах для Оффора.
Во втором тайме еще два гола "Балтики" не были засчитаны из-за офсайда. "Судейство я никогда не обсуждаю", - отметил гендиректор калининградцев, отвечая на вопрос о работе арбитров.
Во втором туре РПЛ "Балтика" 1 августа в Калининграде сыграет с московским "Динамо".