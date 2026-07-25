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Норрис стал лучшим в третьей практике Гран-при Венгрии "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
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Формула-1
 
14:39 25.07.2026
Норрис стал лучшим в третьей практике Гран-при Венгрии "Формулы-1"

Ландо Норрис стал лучшим в третьей практике Гран-при Венгрии "Формулы-1"

© пресс-служба команды "Макларен"Британский гонщик "Формулы-1" Ландо Норрис
Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© пресс-служба команды "Макларен"
Британский гонщик "Формулы-1" Ландо Норрис. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британец Ландо Норрис показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при Венгрии, проехав свой лучший круг за 1 минуту 17,939 секунды.
  • Сессия прерывалась красными флагами из-за задымления тормозов у мексиканца Серхио Переса.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пилот "Макларена" британец Ландо Норрис показал лучшее время в третьей свободной практике 11-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Венгрии, который проходит на трассе "Хунгароринг".
Норрис проехал свой лучший круг за 1 минуту 17,939 секунды. Вторым стал британский пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон (+0,117). Третье время показал итальянец Кими Антонелли (+0,129) из "Мерседес".
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Формула-1АвтоВенгрияЛандо НоррисЛьюис ХэмилтонСерхио ПересМерседесФеррариМакларен
 
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