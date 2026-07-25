Норрис стал лучшим в третьей практике Гран-при Венгрии "Формулы-1"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британец Ландо Норрис показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при Венгрии, проехав свой лучший круг за 1 минуту 17,939 секунды.
- Сессия прерывалась красными флагами из-за задымления тормозов у мексиканца Серхио Переса.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пилот "Макларена" британец Ландо Норрис показал лучшее время в третьей свободной практике 11-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Венгрии, который проходит на трассе "Хунгароринг".
Сессия прерывалась красными флагами из-за задымления тормозов у мексиканца Серхио Переса из "Кадиллака".
Позднее в субботу пройдет квалификация к воскресной гонке.