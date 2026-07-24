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ЦСКА одержал победу над "Балтикой" в первом матче нового сезона РПЛ - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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Футбол
 
22:01 24.07.2026 (обновлено: 22:02 24.07.2026)
ЦСКА одержал победу над "Балтикой" в первом матче нового сезона РПЛ

ЦСКА одержал волевую победу над "Балтикой" в первом матче нового сезона РПЛ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМаксим Петров (Балтика) и Данил Круговой (ЦСКА)
Максим Петров (Балтика) и Данил Круговой (ЦСКА) - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский футбольный клуб ЦСКА обыграл калининградскую «Балтику» в стартовом матче первого тура Российской премьер-лиги со счетом 2:1.
  • В следующем туре ЦСКА 1 августа примет самарские «Крылья Советов», а «Балтика» сыграет с московским «Динамо».
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА обыграл калининградскую "Балтику" в стартовом матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1. В составе победителей гол забил Кирилл Глебов (36-я минута), на 34-й минуте защитник калининградцев Эдуарде Андерсон отправил мяч в ворота своей команды. У "Балтики" отличился Чинонсо Оффор (1).
Российская премьер-лига (РПЛ)
24 июля 2026 • начало в 20:00
Завершен
ЦСКА
2 : 1
Балтика
33‎’‎ • Эдуарду Андерсон (А)
36‎’‎ • Кирилл Глебов
(Данил Круговой)
01‎’‎ • Ннамди Чинонсо Оффор
(Натан Гассама)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В следующем туре ЦСКА 1 августа примет самарские "Крылья Советов". "Балтика" в этот же день на своем поле сыграет с московским "Динамо".
Максим Бориско - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
"Балтика" ведет переговоры с ЦСКА по переходу одного из лучших вратарей РПЛ
Вчера, 19:32
 
ФутболСпортКирилл ГлебовЧинонсо ОффорБалтикаПФК ЦСКАРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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