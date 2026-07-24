ЦСКА одержал победу над "Балтикой" в первом матче нового сезона РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский футбольный клуб ЦСКА обыграл калининградскую «Балтику» в стартовом матче первого тура Российской премьер-лиги со счетом 2:1.
- В следующем туре ЦСКА 1 августа примет самарские «Крылья Советов», а «Балтика» сыграет с московским «Динамо».
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА обыграл калининградскую "Балтику" в стартовом матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1. В составе победителей гол забил Кирилл Глебов (36-я минута), на 34-й минуте защитник калининградцев Эдуарде Андерсон отправил мяч в ворота своей команды. У "Балтики" отличился Чинонсо Оффор (1).
24 июля 2026 • начало в 20:00
Завершен
33’ • Эдуарду Андерсон (А)
36’ • Кирилл Глебов
01’ • Ннамди Чинонсо Оффор
В следующем туре ЦСКА 1 августа примет самарские "Крылья Советов". "Балтика" в этот же день на своем поле сыграет с московским "Динамо".