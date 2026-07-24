Сергей Зубов стал советником в "Сент-Луисе"

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Олимпийский чемпион 1992 года, член Зала хоккейной славы Сергей Зубов занял должность советника по хоккейным операциям в "Сент-Луис Блюз", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В период игровой карьеры Зубов стал чемпионом Олимпийских игр 1992 года в Альбервиле и двукратным обладателем Кубка Стэнли - в составе "Нью-Йорк Рейнджерс" (1994) и "Даллас Старз" (1999). В 2019 году россиянин был включен в Зал хоккейной славы.