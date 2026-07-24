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Сергей Зубов стал советником в "Сент-Луисе" - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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Хоккей
 
19:29 24.07.2026
Сергей Зубов стал советником в "Сент-Луисе"

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов стал советником в "Сент-Луисе"

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкСергей Зубов
Сергей Зубов - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Сергей Зубов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Зубов, олимпийский чемпион 1992 года и член Зала хоккейной славы, стал советником по хоккейным операциям в «Сент-Луис Блюз».
  • Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Александр Стин приветствует назначение Зубова, отмечая его уникальные навыки и опыт.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Олимпийский чемпион 1992 года, член Зала хоккейной славы Сергей Зубов занял должность советника по хоккейным операциям в "Сент-Луис Блюз", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Мы рады пригласить Сергея, у него невероятное резюме, которое он заслужил карьерой уровня Зала славы. Как тренер он обладает уникальными навыками и опытом, которые станут ценным активом для всей нашей хоккейной операционной группы", - заявил генеральный менеджер "Сент-Луиса" Александр Стин.
Зубову 56 лет, он работал в "Блюз" в качестве консультанта в сезоне-2012/13, также он занимал должность консультанта по хоккейным операциям в "Даллас Старз". В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Зубов работал главным тренером и ассистентом в петербургском СКА, возглавлял "Сочи", рижское "Динамо", входил в тренерский штаб ЦСКА и челябинского "Трактора". Также он руководил молодежной сборной России и основной сборной России на Еврохоккейтуре.
В период игровой карьеры Зубов стал чемпионом Олимпийских игр 1992 года в Альбервиле и двукратным обладателем Кубка Стэнли - в составе "Нью-Йорк Рейнджерс" (1994) и "Даллас Старз" (1999). В 2019 году россиянин был включен в Зал хоккейной славы.
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ХоккейРоссияНациональная хоккейная лига (НХЛ)Сергей ЗубовСент-Луис Блюз
 
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