Продавцы Wildberries получили отсрочку по кредитам после атак ВСУ на склады

Краткий пересказ от РИА ИИ Продавцы Wildberries, чьи товары пострадали из-за ударов по складам, получили отсрочку по кредитам.

Платежи по основному долгу и начисление процентов заморозили на три месяца.

Для этого не нужно подавать заявки или предоставлять документацию.

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Продавцы Wildberries, чьи товары пострадали из-за ударов ВСУ по складам, получили отсрочку по кредитам, сообщили в пресс-службе маркетплейса.

МКК WB Финанс подключили кредитные каникулы продавцам — представителям малого и среднего бизнеса, чьи товарные остатки и операционная деятельность пострадали в результате атак на логистические центры. <...> Эта мера дополняет уже действующую помощь продавцам от Wildberries, включая первые поддерживающие выплаты", — говорится в "WB Банк иWB Финанс подключили кредитные каникулы продавцам — представителям малого и среднего бизнеса, чьи товарные остатки и операционная деятельность пострадали в результате атак на логистические центры. <...> Эта мера дополняет уже действующую помощь продавцам от Wildberries, включая первые поддерживающие выплаты", — говорится в заявлении

Платежи по основному долгу и начисление процентов заморозили на три месяца. Таким образом, ближайший платеж по кредитам и займам нужно будет внести в конце октября. Кроме того, продавцам не нужно подавать заявки или предоставлять документацию — отсрочку подключили автоматически.

Как отметили в компании, если предприниматель хочет продолжать платить по стандартному графику, он может отключить опцию в личном кабинете или обратиться в поддержку. Возможность поддержки для сегмента крупного бизнеса рассмотрят в индивидуальном порядке.

В среду основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что с первых дней атак, несмотря на форс-мажорные обстоятельства, маркетплейс ведет работу по организации финансовой поддержки для партнеров.

За неделю украинские дроны атаковали объекты компании в Подмосковье, Петербурге, Краснодаре, Симферополе, Невинномысске, Ленинградской и Тамбовской областях. В результате погибли несколько человек, десятки получили ранения.