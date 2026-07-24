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Продавцы Wildberries получили отсрочку по кредитам после атак ВСУ на склады - РИА Новости, 24.07.2026
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16:38 24.07.2026 (обновлено: 17:28 24.07.2026)
Продавцы Wildberries получили отсрочку по кредитам после атак ВСУ на склады

Продавцы WB получили отсрочку по кредитам после атак дронов ВСУ на склады

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Wildberries
Вывеска Wildberries - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска Wildberries. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Продавцы Wildberries, чьи товары пострадали из-за ударов по складам, получили отсрочку по кредитам.
  • Платежи по основному долгу и начисление процентов заморозили на три месяца.
  • Для этого не нужно подавать заявки или предоставлять документацию.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Продавцы Wildberries, чьи товары пострадали из-за ударов ВСУ по складам, получили отсрочку по кредитам, сообщили в пресс-службе маркетплейса.
"WB Банк и МКК WB Финанс подключили кредитные каникулы продавцам — представителям малого и среднего бизнеса, чьи товарные остатки и операционная деятельность пострадали в результате атак на логистические центры. <...> Эта мера дополняет уже действующую помощь продавцам от Wildberries, включая первые поддерживающие выплаты", — говорится в заявлении.
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Платежи по основному долгу и начисление процентов заморозили на три месяца. Таким образом, ближайший платеж по кредитам и займам нужно будет внести в конце октября. Кроме того, продавцам не нужно подавать заявки или предоставлять документацию — отсрочку подключили автоматически.
Как отметили в компании, если предприниматель хочет продолжать платить по стандартному графику, он может отключить опцию в личном кабинете или обратиться в поддержку. Возможность поддержки для сегмента крупного бизнеса рассмотрят в индивидуальном порядке.
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