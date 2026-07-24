СК возбудил дело о теракте из-за атаки ВСУ на Ленинградскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ленинградской области украинская атака привела к возгоранию на складах Wildberries в деревне Новосаратовка и обрушению склада птицефабрики "Северная".
- Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после украинской атаки по гражданским объектам в Ленобласти, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России.
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"Возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских вооруженных формирований по гражданским объектам в Ленинградской области", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что из-за попадания БПЛА произошло возгорание на складах Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района, пострадали три человека, кроме того, обрушился склад птицефабрики "Северная".