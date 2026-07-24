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СК возбудил дело о теракте из-за атаки ВСУ на Ленинградскую область - РИА Новости, 24.07.2026
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08:51 24.07.2026 (обновлено: 09:01 24.07.2026)
СК возбудил дело о теракте из-за атаки ВСУ на Ленинградскую область

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ по гражданским объектам в Ленобласти

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ленинградской области украинская атака привела к возгоранию на складах Wildberries в деревне Новосаратовка и обрушению склада птицефабрики "Северная".
  • Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после украинской атаки по гражданским объектам в Ленобласти, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России.
«
"Возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских вооруженных формирований по гражданским объектам в Ленинградской области", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что из-за попадания БПЛА произошло возгорание на складах Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района, пострадали три человека, кроме того, обрушился склад птицефабрики "Северная".
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