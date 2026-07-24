В Ленинградской области арестовали подростка за поджоги на АЗС

Краткий пересказ от РИА ИИ Девятиклассник из Санкт-Петербурга заключен под стражу за поджоги АЗС в Ленинградской области.

Он обвиняется в совершении двух терактов, поджоги были совершены 21 июля.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Девятиклассника заключили под стражу за поджоги АЗС в Ленобласти, он обвиняется в совершении двух терактов, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"Выборгским городским судом Ленинградской области удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего уроженца Санкт-Петербурга , обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205 (Теракт), ч. 1 ст. 205 (Теракт) УК РФ", - сообщает пресс-служба.

Как следует из постановления следователя, 21 июля девятиклассник совершил поджоги бензоколонок автозаправочных станций на территории Ленинградской области. В пресс-службе судов уточнили, что мера пресечения избрана по 21 сентября включительно.