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В Ленинградской области арестовали подростка за поджоги на АЗС - РИА Новости, 24.07.2026
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12:09 24.07.2026
В Ленинградской области арестовали подростка за поджоги на АЗС

В Ленинградской области арестовали девятиклассника за поджоги на АЗС

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Девятиклассник из Санкт-Петербурга заключен под стражу за поджоги АЗС в Ленинградской области.
  • Он обвиняется в совершении двух терактов, поджоги были совершены 21 июля.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Девятиклассника заключили под стражу за поджоги АЗС в Ленобласти, он обвиняется в совершении двух терактов, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
"Выборгским городским судом Ленинградской области удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего уроженца Санкт-Петербурга, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205 (Теракт), ч. 1 ст. 205 (Теракт) УК РФ", - сообщает пресс-служба.
Как следует из постановления следователя, 21 июля девятиклассник совершил поджоги бензоколонок автозаправочных станций на территории Ленинградской области. В пресс-службе судов уточнили, что мера пресечения избрана по 21 сентября включительно.
Ранее Росгвардия сообщала, что, по предварительной информации, подросток действовал под влиянием неустановленного куратора, который связался с ним через мессенджер.
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