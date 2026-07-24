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Минэнерго рассказало об улучшении ситуации с топливом в нескольких регионах - РИА Новости, 24.07.2026
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12:41 24.07.2026 (обновлено: 14:12 24.07.2026)
Минэнерго рассказало об улучшении ситуации с топливом в нескольких регионах

Цивилев: в нескольких регионах стабилизируется ситуация с топливом на АЗС

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Топливные пистолеты на автозаправочной станции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ситуация с бензином на АЗС улучшилась в нескольких регионах.
  • Положительную динамику демонстрируют Кубань, Татарстан, Забайкальский край, Калининградская, Иркутская, Архангельская и Саратовская области.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Ситуация с бензином на АЗС улучшилась в нескольких регионах, заявил министр энергетики Сергей Цивилев.
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"В ряде регионов отмечаем стабилизацию ситуации с обеспечением топливом — увеличение количества работающих заправок и сокращение очередей. Положительную динамику демонстрируют Забайкальский край, Калининградская и Иркутская области, Кубань и Татарстан", — рассказал он.

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Кроме того, позитивные изменения зафиксировали в Архангельской и Саратовской областях.
Глава Минэнерго пояснил, что это стало возможным благодаря мерам, принятым правительством. Среди них запрет на экспорт нефтепродуктов и решения, направленные на рост импорта топлива и максимальную загрузку НПЗ.
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В среду Владимир Путин провел совещание с правительством, где заявил, что состояние ключевых отраслей экономики устойчивое, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в энергетическом комплексе.
Вице-премьер Александр Новак отмечал, что топливный рынок начал стабилизироваться после принятых мер. Для улучшения ситуации в отрасли власти в том числе запретили экспорт бензина и дизеля, предоставили налоговые стимулы для импорта горючего и роста производства в стране.
В начале месяца Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка топливом и поддержку нефтеперерабатывающих заводов. Согласно ему, допускается получение высокооктанового бензина путем смешения прямогонного сырья с иными компонентами. Помимо этого, до конца года продлили срок действия модернизационных соглашений для НПЗ, осуществляющих инвестиции на сумму более ста миллиардов рублей.
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