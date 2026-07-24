Минэнерго рассказало об улучшении ситуации с топливом в нескольких регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ Ситуация с бензином на АЗС улучшилась в нескольких регионах.

Положительную динамику демонстрируют Кубань, Татарстан, Забайкальский край, Калининградская, Иркутская, Архангельская и Саратовская области.

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Ситуация с бензином на АЗС улучшилась в нескольких регионах, заявил министр энергетики Сергей Цивилев.

« "В ряде регионов отмечаем стабилизацию ситуации с обеспечением топливом — увеличение количества работающих заправок и сокращение очередей. Положительную динамику демонстрируют Забайкальский край, Калининградская и Иркутская области, Кубань и Татарстан", — рассказал он.

Кроме того, позитивные изменения зафиксировали в Архангельской и Саратовской областях.

Глава Минэнерго пояснил, что это стало возможным благодаря мерам, принятым правительством. Среди них запрет на экспорт нефтепродуктов и решения, направленные на рост импорта топлива и максимальную загрузку НПЗ .

В среду Владимир Путин провел совещание с правительством, где заявил, что состояние ключевых отраслей экономики устойчивое, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в энергетическом комплексе.

Вице-премьер Александр Новак отмечал, что топливный рынок начал стабилизироваться после принятых мер. Для улучшения ситуации в отрасли власти в том числе запретили экспорт бензина и дизеля, предоставили налоговые стимулы для импорта горючего и роста производства в стране.