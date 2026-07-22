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Путин назвал трудности на российском топливном рынке временными - РИА Новости, 22.07.2026
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13:22 22.07.2026 (обновлено: 14:39 22.07.2026)
Путин назвал трудности на российском топливном рынке временными

Путин: трудности на российском топливном рынке носят временный характер

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трудности на российском топливном рынке временны и не могут повлиять на общую экономическую динамику, заявил Путин.
  • Сейчас главная задача — простимулировать структурные изменения и запустить новый инвестиционный цикл.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Трудности на российском топливном рынке временны и не могут повлиять на общую экономическую динамику, заявил Владимир Путин на совещании с правительством.
"Состояние отечественной экономики, <...> ее ключевых отраслей — устойчивое, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе", — подчеркнул он.
По словам президента, сейчас главная задача — простимулировать структурные изменения и запустить новый инвестиционный цикл.
Другие заявления Путина
  • В июне федеральный бюджет был исполнен с профицитом в 196 миллиардов рублей как за счет нефтегазовых, так и ненефтегазовых доходов.
  • Последние в II квартале выросли на четверть в годовом выражении.
  • Рост ВВП в мае составил 0,3 процента, а за первые пять месяцев года — 0,2 процента.
  • Ускорение банковского кредитования привело к увеличению объемов денежной массы: по состоянию на 1 июля она прибавила 13 процентов в годовом выражении.
  • Это позволяет рассчитывать на дальнейшее повышение внутреннего спроса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
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ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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