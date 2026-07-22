Путин назвал трудности на российском топливном рынке временными

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Краткий пересказ от РИА ИИ Трудности на российском топливном рынке временны и не могут повлиять на общую экономическую динамику, заявил Путин.

Сейчас главная задача — простимулировать структурные изменения и запустить новый инвестиционный цикл.

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Трудности на российском топливном рынке временны и не могут повлиять на общую экономическую динамику, заявил Владимир Путин на совещании с правительством.

"Состояние отечественной экономики, <...> ее ключевых отраслей — устойчивое, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе", — подчеркнул он.

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По словам президента, сейчас главная задача — простимулировать структурные изменения и запустить новый инвестиционный цикл.

Другие заявления Путина

В июне федеральный бюджет был исполнен с профицитом в 196 миллиардов рублей как за счет нефтегазовых, так и ненефтегазовых доходов.

Последние в II квартале выросли на четверть в годовом выражении.

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