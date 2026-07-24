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Лавров высказался об Анкоридже фразой "пацан сказал — пацан сделал" - РИА Новости, 24.07.2026
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10:58 24.07.2026 (обновлено: 13:11 24.07.2026)
Лавров высказался об Анкоридже фразой "пацан сказал — пацан сделал"

Лавров высказался о саммите в Анкоридже фразой "пацан сказал — пацан сделал"

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавров заявил, что Россия остается привержена американским предложениям, сделанным на саммите в Анкоридже.
  • Москва предпочитает дипломатический путь урегулирования, но ничего не может сделать, если США разделяют оценки европейских лидеров и Украины о том, что договоренности похоронены.
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 24 июл — РИА Новости. Россия держит слово и остается привержена американским предложениям, сделанным на саммите в Анкоридже, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
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"Наша совесть чиста. Знаете, как говорят, слово пацана: пацан сказал — пацан сделал. Мы сказали — мы готовы. Ну, с той стороны этот подход модифицирован, судя по цитате Рубио. Но задачи, поставленные президентом Путиным в июне 2024 года, как он неоднократно подчеркивал, будут выполнены", — сказал он после заседания глав МИД стран ШОС в Киргизии.

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Лавров напомнил, что Владимир Путин приехал на Аляску прошлым летом, имея на руках наработки, одобренные Дональдом Трампом, на которые Россия согласилась.
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"Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты в Анкоридже были? Были. Президент Трамп, я не выдам большой тайны, не раз говорил, что это наше предложение, частично компромиссно", — подчеркнул министр.
По его словам, Москва предпочитает дипломатический путь урегулирования конфликта, но ничего не может сделать, если США разделяют оценки европейских лидеров и Украины о том, что договоренности саммита на Аляске похоронены.
Россия считает, что отказ от предложений, сделанных на встрече в Анкоридже, происходит потому, что Владимира Зеленского накачивают оружием. Значительной частью этой поддержки стала американская помощь, добавил Лавров.
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Ранее помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул, что Москва остается привержена выполнению договоренностей, а другая сторона, судя по всему, оказалась не в состоянии пройти свою часть пути.
Владимир Путин на июньском совещании с членами правительства назвал четыре принципа, на которых Москва готова к урегулированию конфликта: договоренности, достигнутые в Стамбуле, модальности, обсуждавшиеся в Анкоридже, реалии на земле, а также принципы, изложенные в 2024 году в ходе выступления в Министерстве иностранных дел.
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