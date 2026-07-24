Лавров высказался об Анкоридже фразой "пацан сказал — пацан сделал"

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"Наша совесть чиста. Знаете, как говорят, слово пацана: пацан сказал — пацан сделал. Мы сказали — мы готовы. Ну, с той стороны этот подход модифицирован, судя по цитате Рубио. Но задачи, поставленные президентом Путиным в июне 2024 года, как он неоднократно подчеркивал, будут выполнены", — сказал он после заседания глав МИД стран ШОС в Киргизии.