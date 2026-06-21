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Ушаков прокомментировал договоренности, достигнутые в Анкоридже - РИА Новости, 21.06.2026
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12:27 21.06.2026 (обновлено: 15:12 21.06.2026)
Ушаков прокомментировал договоренности, достигнутые в Анкоридже

Ушаков: США оказались не в состоянии выполнить договоренности Анкориджа

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПомощник президента Юрий Ушаков
Помощник президента Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Помощник президента Юрий Ушаков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ушаков подтвердил приверженность России договоренностям с США, достигнутым на Аляске.
  • По его словам, другая сторона не смогла пройти свою часть пути.
  • Госсекретарь США заявлял, что дипломатия якобы не дала плодов, а американская сторона заняла позицию Киева.
  • Лавров называл это показательным: он отмечал, что "война Байдена" уже стала "войной Трампа".
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия остается привержена выполнению договоренностей, достигнутых с Соединенными Штатами во время саммита на Аляске, заявил помощник президента Юрий Ушаков в комментарии автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.
"А другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути", — констатировал он.
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Ушаков также подчеркнул, что Москва полагается не выполнение не каких-либо договоренностей, а своих собственных целей.
В конце прошлого месяца он напоминал, что Владимиру Путину и Дональду Трампу на встрече в августе 2025 года удалось согласовать базовые контуры урегулирования конфликта на Украине.
В МИД подчеркивали, что позиция Москвы по-прежнему основана на достигнутых пониманиях, а также принципах, изложенных главой государства в июне 2024-го: Киев должен вывести войска со всей территории новых регионов России и отказаться от намерений вступить в НАТО.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что СВО может закончиться "до конца суток", если Владимир Зеленский отдаст приказ ВСУ покинуть российскую территорию.
Сам Путин признавал, что мирный процесс встал на паузу из-за вовлеченности Вашингтона в конфликт на Ближнем Востоке. Тем не менее, как заявляли в Кремле, это не означает, что контактов с Штатами нет.
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В начале месяца госсекретарь США Марко Рубио выразил готовность страны возобновить усилия по мирному урегулированию. При этом он утверждает, что дипломатические переговоры якобы не дали плодов, а американская сторона явным образом заняла позицию Киева.
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, это означает, что "война Байдена" уже стала "войной Трампа".
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