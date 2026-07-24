"Шанхайские драконы" объявили об уходе Акользина

Акользин выступал в составе команды с лета 2025 года и за прошедший сезон отыграл за клуб 40 матчей, набрав 9 очков (4 гола + 5 передач). Отмечается, что клуб и 35-летний форвард расторгли контракт по соглашению сторон.

На протяжении карьеры Акользин также выступал в КХЛ за московский "Спартак", астанинский "Барыс", магнитогорский "Металлург" и петербургский СКА. Вместе с клубом из Магнитогорска становился обладателем Кубка Гагарина в 2024 году. Всего в его активе 553 матча и 129 очков (74+55) в КХЛ.