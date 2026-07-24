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"Шанхайские драконы" объявили об уходе Акользина - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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Хоккей
 
12:45 24.07.2026 (обновлено: 13:05 24.07.2026)
"Шанхайские драконы" объявили об уходе Акользина

Обладатель Кубка Гагарина Павел Акользин покинул клуб КХЛ "Шанхайские драконы"

© Фото : Пресс-служба хоккейного клуба "Металлург"Хоккеист "Метталурга" Павел Акользин
Хоккеист Метталурга Павел Акользин - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : Пресс-служба хоккейного клуба "Металлург"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клуб КХЛ «Шанхайские драконы» объявил об уходе нападающего Павла Акользина.
  • Акользин отыграл за клуб 40 матчей, набрав 9 очков, и расторг контракт с командой по соглашению сторон.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" в Telegram-канале объявил об уходе из команды обладателя Кубка Гагарина нападающего Павла Акользина.
Акользин выступал в составе команды с лета 2025 года и за прошедший сезон отыграл за клуб 40 матчей, набрав 9 очков (4 гола + 5 передач). Отмечается, что клуб и 35-летний форвард расторгли контракт по соглашению сторон.
На протяжении карьеры Акользин также выступал в КХЛ за московский "Спартак", астанинский "Барыс", магнитогорский "Металлург" и петербургский СКА. Вместе с клубом из Магнитогорска становился обладателем Кубка Гагарина в 2024 году. Всего в его активе 553 матча и 129 очков (74+55) в КХЛ.
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