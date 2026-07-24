"Кайрат" перенес матч на юг Казахстана из-за концерта Канье Уэста

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алма-атинский футбольный клуб «Кайрат» перенес домашний матч третьего квалификационного раунда еврокубков в город Туркестан.
- Причина переноса — концерт американского рэпера Канье Уэста, который пройдет 14 августа на центральном стадионе Алма-Аты.
- Дата проведения концерта не была согласована с футбольным клубом.
АСТАНА, 24 июл - РИА Новости. Алма-Атинский футбольный клуб "Кайрат" перенес домашний матч третьего квалификационного раунда еврокубков в город Туркестан на юге Казахстана из-за концерта американского рэпера Канье Уэста (YE), который пройдет 14 августа на центральном стадионе Алма-Аты, сообщает клуб.
Компания-соорганизатор концерта Freedom Афиша 17 июля сообщила РИА Новости, что рэпер Канье Уэст впервые проведет большой концерт в Алма-Ате 14 августа. Однако в тот же день "Кайрат" заявил, что дата проведения мероприятия не была согласована с клубом, а в дни перед и сразу после концерта должны состоятся матчи, которые требуют подготовки футбольного поля.
"В связи с проведением 14 августа концерта Канье Уэста на центральном стадионе города Алматы... клуб обратился в УЕФА с просьбой о переносе места проведения потенциального домашнего матча третьего квалификационного раунда... Проведение встречи было согласовано в городе Туркестан на стадионе "Туркестан Арена", - говорится в сообщении.
В футбольном клубе добавили, что информация о дате и времени проведения матча будет опубликована дополнительно после определения дальнейшего еврокубкового пути команды.