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"Кайрат" перенес матч на юг Казахстана из-за концерта Канье Уэста - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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"Кайрат" перенес матч на юг Казахстана из-за концерта Канье Уэста

"Кайрат" перенес домашний матч на юг Казахстана из-за концерта Канье Уэста

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Канье Уэст. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алма-атинский футбольный клуб «Кайрат» перенес домашний матч третьего квалификационного раунда еврокубков в город Туркестан.
  • Причина переноса — концерт американского рэпера Канье Уэста, который пройдет 14 августа на центральном стадионе Алма-Аты.
  • Дата проведения концерта не была согласована с футбольным клубом.
АСТАНА, 24 июл - РИА Новости. Алма-Атинский футбольный клуб "Кайрат" перенес домашний матч третьего квалификационного раунда еврокубков в город Туркестан на юге Казахстана из-за концерта американского рэпера Канье Уэста (YE), который пройдет 14 августа на центральном стадионе Алма-Аты, сообщает клуб.
Компания-соорганизатор концерта Freedom Афиша 17 июля сообщила РИА Новости, что рэпер Канье Уэст впервые проведет большой концерт в Алма-Ате 14 августа. Однако в тот же день "Кайрат" заявил, что дата проведения мероприятия не была согласована с клубом, а в дни перед и сразу после концерта должны состоятся матчи, которые требуют подготовки футбольного поля.
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"В связи с проведением 14 августа концерта Канье Уэста на центральном стадионе города Алматы... клуб обратился в УЕФА с просьбой о переносе места проведения потенциального домашнего матча третьего квалификационного раунда... Проведение встречи было согласовано в городе Туркестан на стадионе "Туркестан Арена", - говорится в сообщении.
В футбольном клубе добавили, что информация о дате и времени проведения матча будет опубликована дополнительно после определения дальнейшего еврокубкового пути команды.
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