"Кайрат" перенес матч на юг Казахстана из-за концерта Канье Уэста

"В связи с проведением 14 августа концерта Канье Уэста на центральном стадионе города Алматы... клуб обратился в УЕФА с просьбой о переносе места проведения потенциального домашнего матча третьего квалификационного раунда... Проведение встречи было согласовано в городе Туркестан на стадионе "Туркестан Арена", - говорится в сообщении.