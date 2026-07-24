Зидан и Клопп вернулись! Сразу пять топ-сборных сменили тренеров после ЧМ

Чемпионат мира по футболу закончился меньше недели назад, но уже сразу несколько топ-сборных объявили о смене тренеров.

Возвращение Зидана

Пожалуй, главное потрясение — это назначение в сборной Франции. Нельзя сказать, что Дидье Дешам провалил ЧМ, хоть команда и не добралась до медалей. Но 57-летний специалист, как и обещал ранее, оставил национальную команду после 14 лет работы. Среди причин он называл "токсичную атмосферу" вокруг себя, отмечая, что команда такого не заслуживает.

Через несколько дней французское издание L’Equipe выступило с инсайдом — ради сборной в большой футбол вернется Зинедин Зидан. Француз был "в отпуске" с 2021 года — тогда он во второй раз покинул мадридский "Реал", с которым дважды выиграл чемпионат Испании и три раза подряд брал Лигу чемпионов. Харизматичный тренер с менталитетом победителя — идеальный вариант для звездной французской команды.

Издание поделилось подробностями условий сотрудничества Зидана со сборной — четырехлетний контракт и большой тренерский штаб. Официального объявления стоит ждать 28 июля. Дату представления нового тренера подтвердила Федерация футбола Франции.

И хотя французские футбольные чиновники не называют имя специалиста, кандидатура Зидана кажется очевидной. Один из самых успешных тренеров последнего десятилетия мечтал о национальной команде, признаваясь в этом в интервью: "Когда я говорю, что хочу возглавить национальную сборную, я говорю от чистого сердца. Если появится возможность, я буду там".

"Последний танец" Клоппа

Еще одно громкое тренерское возвращение. После ухода из "Ливерпуля" в 2024 году Клопп приостановил тренерскую карьеру и ушел в "Ред Булл", заняв там позицию руководителя футбольного направления.

Спустя два с небольшим года Клопп снова в большом футболе. Германия провалилась на ЧМ, проиграв Парагваю в 1/16 финала, и Юлиан Нагельсман покинул пост главного тренера. В Германии решили довериться харизматику Юргену и его системе и выписали специалисту контракт на четыре года.

В штаб немца войдет экс-помощник Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" Пеп Лейндерс, также работавший с Клоппом в "Ливерпуле". В руководстве Немецкого футбольного союза тоже произошли изменения — новым спортивным директором назначили чемпиона мира 2014 года Пера Мертезакера.

© Фото : соцсети Юрген Клопп © Фото : соцсети Юрген Клопп

Клопп сразу обозначил условия, в которых он будет работать. "Если завтра вы мне скажете, что я не гожусь, я уйду. Если вы начнете вести себя неподобающим образом, будете тревожить мою семью, я уйду. Критикуйте меня, если что-то не работает. Я готов работать над ошибками", — заявил Клопп на пресс-конференции.

59-летний специалист добавил, что не планирует продолжать тренерскую деятельность после работы в сборной Германии. "В идеале это станет вершиной моей тренерской карьеры", — подчеркнул он.

Италия не убедила Гвардиолу

В поиске нового главного тренера находилась и сборная Италии, пропустившая уже три чемпионата мира подряд. В Итальянской футбольной федерации были уверены, что вывести команду из этого затянувшегося кризиса способен Пеп Гвардиола, по окончании сезона покинувший "Сити".

Договориться не удалось. Гвардиола планировал сделать перерыв в тренерской карьере — переубедить его могло лишь очень щедрое предложение. По информации La Gazzetta dello Sport, итальянцы были готовы платить ему 10 млн евро в год, но сторона испанца просила вдвое больше.

Руководству пришлось вернуться к кандидатурам местных специалистов. Выбор пал на легенду сборной, чемпиона мира 2006 года Андреа Пирло. По информации журналиста Фабрицио Романо, он подпишет контракт в ближайшие дни. Срок соглашения — до чемпионата мира 2030 года.

Послужной список Пирло-тренера достаточно скромен — после года работы в "Ювентусе" он возглавлял турецкий "Фатих Карагюмрюк", "Сампдорию" в Серии B и "Дубай Юнайтед". Назначение в национальную команду может стать для 47-летнего тренера переломным моментом.

Бельгия и Португалия пошли разными путями

После ЧМ еще две сильные европейские сборные лишились главных тренеров. Руди Гарсия покинул команду Бельгии, а Роберто Мартинес уехал из Португалии. В выборе новых наставников команды пошли разными путями.

Бельгийцы доверились серебряному призеру ЧМ-2010 Марку ван Боммелу. 49-летний нидерландец успел поработать ассистентом в сборных Саудовской Аравии и Австралии, а самостоятельную карьеру начал в ПСВ. Затем был небольшой отрезок в "Вольфсбурге" и золотой дубль с "Антверпеном". Кажется, бельгийское футбольное руководство осталось впечатлено.

Португальцы же взяли опытнейшего 71-летнего Жорже Жезуша. Комфортное назначение для главной звезды Криштиану Роналду — последний год Жезуш тренировал "Аль-Наср".

Специалист уже высказался против перестройки в национальной команде. "В этом нет необходимости. Только шесть наших игроков старше 30 лет, и двое из них — вратари. Это не старая команда", — заявил он.

Что до Роналду — Жезуш, в отличие от многих, не считает португальца проблемой для команды. Кажется, вероятность увидеть Криша на Евро-2028 повышается.