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"Чайка" и "Иркутск" снялись с Кубка России по футболу - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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Футбол
 
17:35 24.07.2026 (обновлено: 17:43 24.07.2026)
"Чайка" и "Иркутск" снялись с Кубка России по футболу

"Чайка" и "Иркутск" сообщили, что не примут участия в Кубке России по футболу

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКубок России по футболу
Кубок России по футболу - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клубы «Иркутск» и «Чайка» из Песчанокопского уведомили РФС о невозможности участия в розыгрыше Кубка России в сезоне-2026/27.
  • Соперники этих клубов автоматически пройдут в следующие стадии турнира.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. "Иркутск" и "Чайка" из Песчанокопского прислали уведомления в Российский футбольный союз (РФС) о невозможности своего участия в розыгрыше Кубка России в сезоне-2026/27, сообщается на сайте турнира.
Отмечается, что соперники клубов автоматически пройдут в следующие стадии турнира.
"Соперник "Иркутска" по первому раунду турнира "СШ по футболу" из Читы автоматически пройдет в следующую стадию пути регионов. Победитель пары первого раунда "Анжи" - "Нефтяник" сразу отправится в третий раунд", - говорится в сообщении на сайте Кубка России.
Новый розыгрыш Кубка России стартует 28 июля. Согласно формату, команды идут к финалу через путь РПЛ и путь регионов. В суперфинале Кубка России встречаются победители путей.
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