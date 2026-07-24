"Чайка" и "Иркутск" снялись с Кубка России по футболу

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. "Иркутск" и "Чайка" из Песчанокопского прислали уведомления в Российский футбольный союз (РФС) о невозможности своего участия в розыгрыше Кубка России в сезоне-2026/27, сообщается на сайте турнира.