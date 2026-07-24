"Чайка" и "Иркутск" снялись с Кубка России по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Клубы «Иркутск» и «Чайка» из Песчанокопского уведомили РФС о невозможности участия в розыгрыше Кубка России в сезоне-2026/27.
- Соперники этих клубов автоматически пройдут в следующие стадии турнира.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. "Иркутск" и "Чайка" из Песчанокопского прислали уведомления в Российский футбольный союз (РФС) о невозможности своего участия в розыгрыше Кубка России в сезоне-2026/27, сообщается на сайте турнира.
Отмечается, что соперники клубов автоматически пройдут в следующие стадии турнира.
Новый розыгрыш Кубка России стартует 28 июля. Согласно формату, команды идут к финалу через путь РПЛ и путь регионов. В суперфинале Кубка России встречаются победители путей.