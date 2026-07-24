Рейтинг@Mail.ru
В России запустили сервис "Чемпионат болельщиков" с розыгрышем призов - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:06 24.07.2026
В России запустили сервис "Чемпионат болельщиков" с розыгрышем призов

Минцифры, РФС и РПЛ запустили сервис "Чемпионат болельщиков" с розыгрышем призов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОформление карты болельщика (Fan ID) в мобильном приложении "Госуслуги".
Оформление карты болельщика (Fan ID) в мобильном приложении Госуслуги. - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Оформление карты болельщика (Fan ID) в мобильном приложении "Госуслуги".. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минцифры, Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) запустили игровой сервис "Чемпионат болельщиков" в приложении "Госуслуги Карта болельщика".
  • Сервис представляет собой систему рейтинга и достижений, где болельщики могут получать награды.
  • Главный приз по итогам сезона-2026/27 в РПЛ — электромобиль с "Алисой" и сервисами "Яндекса".
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Минцифры, Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) объявили о запуске игрового сервиса "Чемпионат болельщиков" в приложении "Госуслуги Карта болельщика" с розыгрышем призов, в том числе электромобиля, сообщается на сайте РФС.
Сервис представляет собой систему рейтинга и достижений, встроенную в существующую инфраструктуру карты болельщика. Любители футбола смогут получать награды за посещение матчей, участие в активностях, а также семейное вовлечение. Например, посещение стадиона принесет 10 баллов, а посещение стадиона с ребенком - 20 баллов.
Карта болельщика - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Карта болельщика: как получить Fan ID для посещения футбольных матчей
6 августа 2025, 12:03
Болельщики, которые не имеют возможности регулярно посещать стадионы, смогут набирать очки участием в прогнозах, викторинах и других активностях. За верный прогноз исхода матча они получат 10 очков, за правильные ответы на викторины о футболе - до 15 очков.
В приложении "Госуслуги Карта болельщика" открыт раздел "Чемпионат" с турнирной таблицей и ключевыми статистическими данными футбольных матчей, проводимых с применением карты болельщика.
Для получения призов и участия в программе лояльности пользователю необходимо авторизоваться на портале loyalty.rfs.ru. Главный приз по итогам сезона-2026/27 в РПЛ - электромобиль с "Алисой" и сервисами "Яндекса". Также лидеры рейтинга могут выиграть возможность встретиться с главным тренером сборной России, получить личное видеообращение от игрока сборной России, абонементы на все домашние матчи клуба - участника РПЛ, комплект экипировки игрока сборной России от технического партнера РФС, компании JOGEL, и другие призы.
РПЛ сезона-2026/27 стартует 24 июля матчем ЦСКА - "Балтика" (Калининград).
Президент КХЛ Алексей Морозов - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Морозов объяснил отсутствие карты болельщика в КХЛ
9 декабря 2025, 14:02
 
ФутболСпортРоссияКалининградРоссийский футбольный союз (РФС)АлисаЯндексРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Бублик
    Т. Этчеверри
    66
    34
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Л. В. Ассше
    634
    366
  • Футбол
    Завершен
    Русенборг
    Манчестер Юнайтед
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Балтика
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Галатасарай
    Монца
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Брауншвейг
    Саутгемптон
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала