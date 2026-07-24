В России запустили сервис "Чемпионат болельщиков" с розыгрышем призов

Краткий пересказ от РИА ИИ Минцифры, Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) запустили игровой сервис "Чемпионат болельщиков" в приложении "Госуслуги Карта болельщика".

Сервис представляет собой систему рейтинга и достижений, где болельщики могут получать награды.

Главный приз по итогам сезона-2026/27 в РПЛ — электромобиль с "Алисой" и сервисами "Яндекса".

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Минцифры, Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) объявили о запуске игрового сервиса "Чемпионат болельщиков" в приложении "Госуслуги Карта болельщика" с розыгрышем призов, в том числе электромобиля, сообщается на сайте РФС.

Сервис представляет собой систему рейтинга и достижений, встроенную в существующую инфраструктуру карты болельщика. Любители футбола смогут получать награды за посещение матчей, участие в активностях, а также семейное вовлечение. Например, посещение стадиона принесет 10 баллов, а посещение стадиона с ребенком - 20 баллов.

Болельщики, которые не имеют возможности регулярно посещать стадионы, смогут набирать очки участием в прогнозах, викторинах и других активностях. За верный прогноз исхода матча они получат 10 очков, за правильные ответы на викторины о футболе - до 15 очков.

В приложении "Госуслуги Карта болельщика" открыт раздел "Чемпионат" с турнирной таблицей и ключевыми статистическими данными футбольных матчей, проводимых с применением карты болельщика.

Для получения призов и участия в программе лояльности пользователю необходимо авторизоваться на портале loyalty.rfs.ru. Главный приз по итогам сезона-2026/27 в РПЛ - электромобиль с "Алисой" и сервисами " Яндекса ". Также лидеры рейтинга могут выиграть возможность встретиться с главным тренером сборной России, получить личное видеообращение от игрока сборной России, абонементы на все домашние матчи клуба - участника РПЛ, комплект экипировки игрока сборной России от технического партнера РФС, компании JOGEL, и другие призы.