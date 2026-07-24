Дворкович приостановил исполнение полномочий президента FIDE

"Хочу прямо заявить, что считаю это решение незаконным и несправедливым, и оно будет немедленно оспорено всеми возможными способами. Уверен, что справедливость восторжествует. Поскольку до вынесения официального судебного решения либо отмены или изменения санкционного решения ограничения могут препятствовать стабильной работе FIDE, я решил добровольно и незамедлительно приостановить осуществление полномочий и исполнение обязанностей президента FIDE на весь период действия в отношении меня санкций Евросоюза и Швейцарии", - отметил российский функционер.