Дворкович приостановил исполнение полномочий президента FIDE

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аркадий Дворкович добровольно приостановил исполнение полномочий президента Международной шахматной федерации (FIDE).
- Решение было принято из-за включения Дворковича в санкционный список Евросоюза.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Аркадий Дворкович добровольно приостановил исполнение полномочий президента Международной шахматной федерации (FIDE) из-за санкций Евросоюза, сообщается на сайте организации.
В четверг Евросоюз опубликовал решение о включении Дворковича в 21-й санкционный список. Исполнять обязанности президента FIDE будет заместитель главы организации, 15-й чемпион мира по шахматам индиец Вишванатан Ананд.
"Совет FIDE принял и утвердил решение Аркадия Дворковича приостановить осуществление своих прав, обязанностей и полномочий в качестве президента организации", - говорится в заявлении.
Дворкович заявил, что считает решение Евросоюза незаконным.
"Хочу прямо заявить, что считаю это решение незаконным и несправедливым, и оно будет немедленно оспорено всеми возможными способами. Уверен, что справедливость восторжествует. Поскольку до вынесения официального судебного решения либо отмены или изменения санкционного решения ограничения могут препятствовать стабильной работе FIDE, я решил добровольно и незамедлительно приостановить осуществление полномочий и исполнение обязанностей президента FIDE на весь период действия в отношении меня санкций Евросоюза и Швейцарии", - отметил российский функционер.
Ранее наблюдательный совет Федерации шахмат России (ФШР) поддержал кандидатуру Дворковича на выборах главы FIDE, которые пройдут 26-27 сентября на генеральной ассамблее организации в Самарканде (Узбекистан). Дворковича возглавил организацию в 2018 году, а в 2022-м его переизбрали на новый срок.
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