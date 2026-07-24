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Дворкович приостановил исполнение полномочий президента FIDE - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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00:24 24.07.2026 (обновлено: 00:42 24.07.2026)
Дворкович приостановил исполнение полномочий президента FIDE

Дворкович приостановил исполнение полномочий президента FIDE из-за санкций ЕС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАркадий Дворкович
Аркадий Дворкович - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Аркадий Дворкович. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аркадий Дворкович добровольно приостановил исполнение полномочий президента Международной шахматной федерации (FIDE).
  • Решение было принято из-за включения Дворковича в санкционный список Евросоюза.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Аркадий Дворкович добровольно приостановил исполнение полномочий президента Международной шахматной федерации (FIDE) из-за санкций Евросоюза, сообщается на сайте организации.
В четверг Евросоюз опубликовал решение о включении Дворковича в 21-й санкционный список. Исполнять обязанности президента FIDE будет заместитель главы организации, 15-й чемпион мира по шахматам индиец Вишванатан Ананд.
"Совет FIDE принял и утвердил решение Аркадия Дворковича приостановить осуществление своих прав, обязанностей и полномочий в качестве президента организации", - говорится в заявлении.
Дворкович заявил, что считает решение Евросоюза незаконным.
"Хочу прямо заявить, что считаю это решение незаконным и несправедливым, и оно будет немедленно оспорено всеми возможными способами. Уверен, что справедливость восторжествует. Поскольку до вынесения официального судебного решения либо отмены или изменения санкционного решения ограничения могут препятствовать стабильной работе FIDE, я решил добровольно и незамедлительно приостановить осуществление полномочий и исполнение обязанностей президента FIDE на весь период действия в отношении меня санкций Евросоюза и Швейцарии", - отметил российский функционер.
Ранее наблюдательный совет Федерации шахмат России (ФШР) поддержал кандидатуру Дворковича на выборах главы FIDE, которые пройдут 26-27 сентября на генеральной ассамблее организации в Самарканде (Узбекистан). Дворковича возглавил организацию в 2018 году, а в 2022-м его переизбрали на новый срок.
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